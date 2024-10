Trem da Linha-9 Esmeralda pega fogo em São Paulo; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 23:49 Para compartilhar:

Um princípio de incêndio foi registrado por passageiros na noite desta segunda-feira, 14, em um trem da linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade. O incidente ocorreu próximo à estação Granja-Julieta, na Zona Sul de São Paulo.

Vídeos feitos por ocupantes do veículo mostram passageiros assustados com o fogo e com os barulhos de explosão que são ouvidos dentro do vagão. Veja abaixo:

Segundo a concessionária, não houve feridos. Em nota, a ViaMobilidade não informou a causa do fogo, mas afirmou que foi “prontamente apagado”.

“Os clientes foram atendidos em segurança pelos Agentes de Atendimento da concessionária e seguiram viagem em outra composição”, diz a nota.

A operação entre as estações Granja Julieta e Morumbi ficou com intervalos maiores devido à ocorrência, mas já operam normalmente, diz a concessionária.