Trem com enxofre descarrila nos EUA e autoridades pedem evacuação da região

Um trem de carga descarrilou no centro-oeste dos Estados Unidos e o enxofre que transportava pegou fogo, o que levou as autoridades do Kentucky a aconselhar os moradores a deixarem o local nesta quinta-feira (23), em meio ao feriado de Ação de Graças.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, perto da cidade de Livingston. “Pelo menos 16 vagões foram afetados, incluindo dois contendo enxofre líquido, que abriram e perderam parte do seu conteúdo, e pegaram fogo”, disse em comunicado a empresa CSX, que operava o veículo.

“Quando o enxofre líquido queima, libera dióxido de enxofre”, acrescentou a empresa. O dióxido de enxofre é um poluente perigoso tanto para a saúde humana quanto para o ambiente.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, declarou “estado de emergência” na noite de quarta-feira para mobilizar todos os recursos necessários.

“A resposta a este acidente está em andamento e as autoridades locais estão encorajando os moradores de Livingston a evacuarem” a área, acrescentou.

A CSX “incentiva os moradores” que estão “preocupados com a sua segurança” a abandonarem a zona e se hospedarem em hotéis pagos pela empresa, a cerca de 15 quilômetros do local.

O acidente ocorreu na véspera do Dia de Ação de Graças, feriado em que as famílias se reúnem em torno de uma refeição tradicional.

“Entrei em pânico, estamos cozinhando, temos perus no forno. Não podemos sair”, disse à CBS Linda Todd, moradora de Livingston, na noite de quarta-feira.

Em março, um trem que transportava produtos químicos, incluindo cloreto de vinilo, um produto cancerígeno e altamente inflamável utilizado na fabricação de plástico, descarrilou no estado de Ohio.

O acidente levou à evacuação de cerca de 2.000 casas e a preocupações com graves consequências ambientais.

