Trem atinge caminhão e descarrila no Missouri; há pelo menos 3 mortos

(Reuters) – Um trem da Amtrak descarrilou no Estado norte-americano do Missouri, nesta segunda-feira, depois de bater em um caminhão basculante em um cruzamento, informou o serviço ferroviário de passageiros dos EUA, e o acidente deixou ao menos 3 mortos e vários feridos, segundo uma autoridade local.

O trem, com aproximadamente 243 passageiros e uma dezena de tripulantes, atingiu o veículo em um cruzamento perto de Mendon, no Missouri, às 13h42 (horário local), enquanto viajava no sentido leste de Los Angeles a Chicago, disse a Amtrak. Oito vagões e duas locomotivas descarrilaram.





Mendon fica em uma área rural a cerca de 160 km a nordeste de Kansas City, no Missouri.

Três pessoas estavam sendo levadas para um hospital da Universidade do Missouri em Columbia, a cerca de 140 km de distância, disse um porta-voz do hospital.

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte afirmou que estava coletando informações sobre o incidente.

Imagens aéreas mostraram todos, exceto um, dos oito vagões de passageiros totalmente apoiados em seus lados direitos, perto de uma pista paralela cercada por grandes áreas de mato e terras agrícolas. Dezenas de caminhões e carros se alinharam em uma rua próxima e helicópteros podiam ser vistos enquanto os socorristas ajudavam no resgate.

As equipes de resgate usaram escadas para alcançar as pessoas na lateral do trem. Um eixo de veículo estava entre os destroços espalhados ao longo da pista.

“Pedimos aos moradores do Missouri que se juntem a nós em oração por todos os envolvidos”, disse o governador do Missouri, Mike Parson, no Twitter.

(Reportagem de Eric Beech, Chris Gallagher, Timothy Ahmann, Rami Ayyub e Ismail Shakil)