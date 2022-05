Treino técnico e regenerativo: São Paulo se reapresenta de olho no Majestoso Tricolor iniciou preparação para a partida contra o Corinthians, neste domingo, às 16h, em Itaquera

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (20), no CT da Barra Funda, após vencer o Jorge Wilstermann-BOL, em partida que garantiu a vaga às oitavas da Sul-Americana. Agora, o clube treina de olho no clássico contra o Corinthians, às 16h, no domingo (22), na Neo Química Arena.





GALERIA

> ATUAÇÕES: Nestor brilha com gols e assistência e comanda classificação do São Paulo



TABELA

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos



Os atletas que atuaram por mais tempo na partida contra os bolivianos fizeram atividades regenerativas, incluindo uma corrida no gramado. O volante Andrés Colorado, que se recupera de lesão muscular, também foi ao campo com a fisioterapia.

Os demais fizeram primeiro um treino técnico e depois uma atividade tática de 11 contra 11, seguida de um complemento de finalizações.

O elenco volta a trabalhar na manhã de sábado, no CT da Barra Funda, encerrando a preparação para o Majestoso.

E MAIS: