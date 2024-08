Treino da prova de águas abertas é cancelado por poluição no Sena

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 5:43 Para compartilhar:

Um treino no rio Sena para as provas de natação em águas abertas foi cancelado nesta terça-feira (6) porque a água não estava em condições adequadas para o nado, anunciou o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris.

Este é o quinto treino cancelado no Sena desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris, os quatro primeiros para as provas de triatlo, que teve a prova masculina adiada em um dia.

Vários triatletas expressaram frustração com os cancelamentos, assim como pela incerteza sobre a realização das competições nas datas previstas.

Para autorizar o nado no Sena, as autoridades monitoram as taxas de duas bactérias fecais no rio: E. Coli e Enterococcus.

