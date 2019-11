Treinamento do Grêmio tem Jean Pyerre no gramado e mistério de Renato Gaúcho

O Grêmio finalizou neste sábado a preparação para o duelo contra o Flamengo, agendado para este domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treinamento foi quase todo fechado e cercado de mistério por parte do técnico Renato Gaúcho, que não indicou quem joga.

As principais dúvidas giram em torno dos substitutos do zagueiro Walter Kannemann, com a seleção da Argentina, e do meia Matheus Henrique, com a seleção olímpica. A expectativa é de que David Braz atue na zaga ao lado de Pedro Geromel e Darlan apareça no meio de campo. Michel também é alternativa.

Quando a atividade no CT Luiz Carvalho foi aberta à imprensa, o grupo participava de um trabalho de dois toques, o que normalmente acontece às vésperas dos jogos. Ao final dos trabalhos, foram treinadas cobranças de pênalti e falta.

Jean Pyerre apareceu no gramado, mas ainda não voltou a treinar com bola e não tem uma data para retornar. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa direita há quase dois meses e fez corridas leves e alternadas neste sábado. Em recuperação de lesão, Rômulo treinou separadamente.

A equipe tricolor busca aumentar a sequência de vitórias para seis jogos no Brasileirão para se consolidar no quarto lugar e garantir a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

REVANCHE? – Após o treinamento, Alisson concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Os desfalques das duas equipes e a força do adversário carioca foram assuntos tratados com o atacante. No entanto, o que dominou a entrevista foram as perguntas referente ao último encontro entre Grêmio e Flamengo, que terminou com goleada de 5 a 0 do time rubro-negro e, por consequência, a classificação à final da Libertadores.

Alisson rememorou a partida. Ele não crê que o duelo tem o sentimento de revanche para os gremistas e acredita que a sua equipe pode fazer como o Vasco e incomodar o Flamengo. “Tomamos o gol no finalzinho, no início do segundo tempo tomamos o gol e desestabilizamos um pouco. Mas temos condições de jogar de igual para igual contra o Flamengo e quem sabe conseguir a vitória para cada vez mais ficar no G-4”, afirmou.