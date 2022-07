Treinadora da seleção inglesa poderá comandar equipe contra Espanha após superar covid

A técnica da seleção inglesa Sarina Wiegman poderá comandar sua equipe nesta quarta-feira no jogo das quartas de final da Eurocopa feminina contra a Espanha, após superar a infeção por covid-19, anunciou a Federação Inglesa.







“A treinadora Sarina Wiegman testou negativo para covid. Wiegman vai retomar todas as funções de seu cargo e sentar-se no banco para as quartas de final desta noite”, disse a FA.

Wiegman, de 52 anos, foi isolada há cinco dias após testar positivo para o coronavírus e não participou da última partida da fase de grupos.

Sob o comando da técnica holandesa, que levou seu país ao título continental em 2017, a Inglaterra venceu os três jogos da fase de grupos com 14 gols marcados e nenhum sofrido.

A partida contra a Espanha será disputada em Brighton a partir das 16h (horário de Brasília).

