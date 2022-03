Treinador do Sheriff abandona vida pessoal e vai para a guerra contra a Rússia

Yuri Vernudyb, treinador do Sheriff, time que disputou a fase de grupos da Champions League nesta temporada, largou sua vida pessoal na Moldávia e decidiu se juntar ao exército ucraniano na guerra contra a Rússia. As informações são do GE.

O técnico nasceu na cidade de Zhytomyr, que fica a cerca de 175km da capital Kiev. Ele estava no comando do Sheriff desde 2020 e dirigiu a equipe em 53 partidas.

Em sua última entrevista coletiva pelo Sheriff, Yuri se mostrou orgulhoso de seu povo. “Tenho esposa, dois filhos, dois netos, irmãos e irmãs vivendo na Ucrânia. Desejo saúde a eles e que esta guerra não os toque. Quando chegar em Moldova, vou pedir para voltar à Ucrânia. Disse para a minha família que, se eles precisassem de minha ajuda, estaria sempre com eles. Queria deixar algumas palavras de apoio ao povo ucraniano: estou orgulhoso das pessoas que defendem o país”, disse Vernudyb, na ocasião.

