Treinador do Manchester United critica CR7 por deixar amistoso: ‘Inaceitável’

Técnico do Manchester United, Erik ten Hag criticou a decisão de Cristiano Ronaldo de ter saído mais cedo do estádio Old Trafford no amistoso do último domingo (31), contra o Rayo Vallecano. As declarações do comandante holandês aconteceram em entrevista às emissoras “AD” e “Viaplay Sport”.

A reclamação do treinador não foi direcionada apenas ao português, mas a todos os jogadores que deixaram o amistoso mais cedo. “Houve muitos outros que foram para casa. Com certeza não (aceitar isso). É inaceitável, para todos. Eu digo a eles: isso é inaceitável, nós somos um time, não um selecionado. Temos que ficar juntos até o final”, disse ten Hag.

Substituído no intervalo da partida, Cristiano fez sua primeira atuação na temporada no domingo – ele não participou da viagem de pré-temporada pela Tailândia e Austrália, devido à problemas pessoais.

“Ele esteve ausente (da viagem de pré-temporada) por causa de circunstâncias pessoais. Então agora é como ele coloca as coisas”, analisou o treinador.

Nas últimas semanas, o craque português mostrou vontade de deixar o clube. Ele chegou a ser especulado no Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, mas nenhuma negociação avançou.