Treinador do Botafogo é vítima de perfil fake

O treinador do Botafogo, Eduardo Barroca, está sendo vítima de um crime virtual. Nesta sexta-feira (20), às vésperas do jogo – que acontece amanhã (21), às 11h, contra o São Paulo, na abertura do retorno do Brasileirão – Barroca relatou o caso. “Eu não uso redes sociais. Uma pessoa fez uma perfil falso com o meu nome no Instagram. Através de um advogado já protocolei a denúncia à Polícia, por se tratar de falsidade ideológica”.

Dentro de campo, Barroca também têm problemas. Joel Carli e Alex Santana estão fora do jogo por contusões. Outra baixa é Diego Souza, que por razões contratuais não pode atuar contra o time dono de seu passe. “Ainda vou definir os titulares e quero usar este último treino para testar algumas possibilidades”, despistou o técnico.

Uma boa notícia para a torcida do Glorioso é o retorno de Gilson à lateral esquerda do time.

Para incentivar a presença dos torcedores, a CBF vai sortear carros para o público presente nesta partida no Estádio Nilton Santos.

Barroca comentou ainda sobre as virtudes do adversário. “Não só o Daniel Alves, mas um elenco de muita qualidade. Os jovens do São Paulo são todos jogadores de alto nível técnico e trabalhei inclusive com muitos deles em seleções de base”.

Em décimo lugar no Brasileirão com 27 pontos, o Botafogo pode se aproximar do G6, zona que garante classificação à Libertadores, caso vença o tricolor paulista.