Treinador do Bayern provoca Barcelona após saída de Lewandowski: ‘Único que contrata sem dinheiro’

Concentrado em Washington, nos Estados Unidos, para parte dos compromissos de pré-temporada, o treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, concedeu entrevista coletiva na última terça-feira (19) e comentou sobre a saída de seu principal atacante – Robert Lewandowski.







Ao falar sobre a transferência do polonês para o Barcelona, Julian ironizou a situação financeira do clube catalão. “Eles têm muitos novos jogadores, não só o Robert. Eu não sei como, para ser honesto. É o único clube do mundo que pode contratar jogadores sem ter dinheiro. É meio estranho e doido”, alfinetou o treinador.

A transferência de Lewandowski deve render 45 milhões de euros (cerca de R$ 246,4 milhões) aos cofres do Bayern de Munique e o valor pode subir caso determinadas metas no contrato sejam atingidas.

Nagelsmann também afirmou que a saída do atacante vai provocar uma mudança de jogo em sua equipe. “Quando alguém como o Robert joga na frente, você precisa jogar mais pelos lados. A maneira como jogamos vai mudar. É um novo Bayern. Será um desafio, e eu gosto de desafios. É bom para todos, e teremos que achar novos caminhos, ser criativos”, completou.