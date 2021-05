Treinador de futebol será indiciado por estupro de jovens em MG

O treinador de futebol de 38 anos será indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por importunação sexual, estupro de vulnerável e assédio sexual contra jogadores adolescentes que ficavam sob a responsabilidade dele em um clube da cidade de Ibirité. As informações são do R7.

O suspeito foi preso nesta sexta-feira (21), após se apresentar na delegacia para prestar esclarecimentos. Ele estava foragido desde a última semana, quando foi denunciado por um dos adolescentes. Segundo a delegada Carolina de Oliveira Urbano, dois adolescentes, de 13 e 15 anos, denunciaram que foram estuprados pelo treinador.

Ainda de acordo com a polícia, os abusos teriam acontecido no alojamento do Boa Esperança Esporte Clube, no Itapoã Parque Clube. Assim que as denúncias foram feitas a instituição afastou o treinador. Dos 10 jovens que o homem treinava, 9 vieram do Pará e tinham o sonho de se tornarem grandes jogadores de futebol.

