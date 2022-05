Treinador da seleção comenta punição aplicada à Tandara: ‘Jogadora importante’

Treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto se pronunciou após a punição aplicada à oposta Tandara na última segunda-feira (23).

Punida pelo uso da substância proibida ostarina, Tandara contou com o apoio do treinador. Pega no dopping nas Olímpiadas de Tóquio, a jogadora terá de passar quatro anos longes das quadras, mas deve entrar com recurso. Em sua defesa, a atleta alega uma contaminação cruzada através de um suplemento manipulado.





“Quatro anos é um período muito longo. Acho que ela vai entrar com recurso, alega que realmente não teve nada, e nós acreditamos nisso. A gente acredita que isso possa ter acontecido e que seria legal que tudo fosse da melhor maneira possível e que ela não tivesse quatro anos de punição”, disse Zé, segundo o GE.

“Acho que nós temos de ficar na expectativa, esperar os resultados desse recurso que ela vai entrar e torcer para que tudo corra bem, porque ela é uma jogadora muito importante para o voleibol brasileiro, e seria muito ruim se ela ficasse esse tempo todo fora”, completou.