Treinador da seleção alemã chama enquete na TV de racista

Nagelsmann se diz chocado por entrevistados serem questionados se deveria haver mais jogadores brancos na seleção alemã: "Isso é racismo".O treinador da seleção alemã de futebol, Julian Nagelsmann, não mediu palavras neste domingo (02/06) para criticar uma pesquisa de opinião divulgada na emissora de televisão pública WDR, da Alemanha, e na qual os entrevistados eram questionados se gostariam de ver mais jogadores brancos com a camisa da seleção nacional.

Nagelsmann disse que a pergunta era racista. "Espero não ter que ler nunca mais sobre pesquisas de merda como esta", disse em Nurembergue, na véspera do jogo amistoso contra a Ucrânia. "Fiquei chocado que perguntas assim sejam feitas e que haja pessoas que as respondam", declarou.

Nagelsmann referia-se a uma sondagem feita pelo programa Sport Inside, da emissora pública alemã WDR, cujo resultado apontou que 21% dos alemães gostaria que houvesse mais jogadores brancos na seleção nacional.

"Tenho a sensação de que precisamos acordar um pouco. Acho uma loucura como estamos cegos. Há um número simplesmente inacreditável de pessoas que precisam fugir, que buscam um país seguro. Jogamos a Eurocopa em nome de todos no país", destacou.

Nagelsmann também elogiou Joshua Kimmich, um dos líderes da equipe alemã, por seu posicionamento "claro e refletido" sobre o tema. Na véspera, Kimmich havia assumido uma posição clara contra o racismo ao criticar a pesquisa e defender a diversidade na seleção alemã: "Qualquer um que tenha crescido jogando futebol sabe que isso é totalmente absurdo. O futebol, em particular, é um exemplo de como é possível unir nações diferentes, cores de pele diferentes e religiões diferentes", afirmou o atleta.

Emissora se defende das críticas

O levantamento, realizado pelo instituto de pesquisas Infratest/Dimap para o documentário Unidade e justiça e diversidade (alusão ao hino nacional alemão, que começa com as palavras "Unidade e justiça e liberdade") da WDR sobre a diversidade cultural na seleção alemã, foi feito entre 2 e 3 de abril e envolveu 1.304 participantes aleatórios.

Segundo a WDR, 66% dos entrevistados avaliaram positivamente o fato de a seleção ter vários jogadores de origem migratória. No entanto, 17% dos entrevistados lamentaram que o capitão da seleção seja um jogador de origem turca. Atualmente, a função é exercida pelo jogador de 33 anos Ilkay Gündogan, filho de migrantes turcos, que joga no Barcelona.

O diretor de Esportes da WDR, Karl Valks, reagiu às críticas afirmando que a intenção era ter dados mensuráveis sobre uma questão repetidamente ouvida durante as filmagens do documentário. "Nosso repórter Philipp Awounou foi confrontado em entrevistas, durante as filmagens do documentário Unidade e justiça e diversidade, com a afirmação de que há muito poucos alemães 'de verdade', de pele clara, no campo. Não queríamos apenas reproduzir isso, mas nos basear em dados sólidos."

"Nós mesmos ficamos consternados que os resultados sejam como são; mas eles também são uma expressão da situação na sociedade alemã de hoje", disse Valks, acrescentando que a seleção de futebol alemã é um forte exemplo de integração para a sociedade.

