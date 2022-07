Treinador da Juventus admite possível saída de zagueiro: ‘Vamos ter substituto à altura’

Especulado como novo reforço do Bayern de Munique, o zagueiro Matthijs de Ligt tem treinado normalmente na Juventus no início desta pré-temporada. Mesmo integrado ao time, o defensor pode acabar deixando a Velha Senhora, informação admitida pelo treinador Massimiliano Allegri. As informações são do GE.

“Como vocês sabem, houve um encontro com representantes do Bayern, mas hoje Matthijs é jogador da Juventus e está treinando bem. Eu trabalho com o que tenho, e estou feliz com as contratações feitas pelo clube. Se o de Ligt sair, tenho certeza de que será substituído à altura”, declarou Allegri.

Conforme a imprensa alemã, o holandês já está acertado com a equipe alemã, mas falta o acerto com a Juventus. O zagueiro tem contrato com o clube italiano até 2024, mas rejeitou a última proposta de renovação.