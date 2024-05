Treinador da Espanha divulga lista de convocados para a Eurocopa e Fermín é a novidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 16:43 Para compartilhar:

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, divulgou nesta segunda-feira uma lista preliminar com 29 nomes visando a Eurocopa, que será realizada na Alemanha. O grupo foi formado para a disputa de dois jogos antes do torneio europeu de seleções. A novidade fica por conta da presença de Fermín, destaque do Barcelona na temporada.

Após a realização dos amistosos diante de Andorra e Irlanda do Norte, três atletas serão cortados da relação original. Aos 21 anos, Fermín ganhou espaço no clube catalão e recebeu um voto de confiança do treinador. Na lista, o Barcelona cedeu ainda o zagueiro Cubarsi, o meia Pedri e os atacantes Ferran Torres e Lamine Yamal.

Atual campeão espanhol e finalista da Liga dos Campeões, o Real Madrid teve três atletas lembrados pelo treinador da seleção: o lateral-direito Carvajal, o zagueiro Nacho e ainda o atacante Joselu.

“Nesta lista temos jogadores muito versáteis. O Fermín vai dar um salto à frente com esta convocação. Espero que (todos) mostrem o potencial que têm”, afirmou Luis de La Fuente. Já a principal ausência ficou por conta da não convocação de Asenzio, do Paris Saint-Germain.

A Espanha integra o Grupo B da Eurocopa. A estreia está programada para o dia 15 de junho e o primeiro adversário é a Croácia. O segundo compromisso acontece cinco dias depois, contra a seleção italiana. O duelo que encerra a fase de grupos é diante da Albânia no dia 24.

Confira a lista de convocados da Espanha

Goleiros: Unai Simón (Athletic); Raya (Arsenal); Remiro (Real Sociedad)

Defensores: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla); Laporte (Al Nassr); Le Normand (Real Sociedad); Nacho (Real Madrid); Vivian (Athletic); Cubarsi (Barcelona); Grimaldo (Bayer Leverkusen); Cucurella (Chelsea)

Meio-campistas: Rodri (Manchester City); Zubimendi (Real Sociedad); Fabián (PSG); Mikel Merino (Real Sociedad); Pedri (Barcelona); Marcos Llorente (Atlético); Aleix García (Girona); Alex Baena (Villarreal) e Fermín (Barcelona)

Atacantes: Ferran Torres (Barcelona); Dani Olmo (Leipzig); Nico Williams (Athletic); Morata (Atlético); Lamine Yamal (Barcelona) e Ayozi (Bétis)