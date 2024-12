Trégua e queda de Assad são oportunidades para paz, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, declarou nesta segunda-feira (16) que a trégua no Líbano e a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria abriram oportunidades para a paz no Oriente Médio.

A chefe de governo, que está sem voz e optou em escrever uma mensagem para os participantes de um evento em Roma com embaixadores italianos no mundo, acrescentou que a região “merece uma nova perspectiva para sair desta crise permanente”.

“A trégua no Líbano e a queda do regime de Assad na Síria são oportunidades nas quais devemos trabalhar em conjunto com os nossos parceiros para alcançar uma paz justa e sustentável em toda a região”, diz a mensagem enviada pela premiê.

Meloni garantiu que a Itália “continuará com seu firme apoio” aos ucranianos na guerra contra a Rússia, além de afirmar que Roma “seguirá na vanguarda para exigir um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, a libertação dos reféns israelenses e para lançar as bases para uma solução política duradoura”, baseada na “solução de dois Estados”.

Em relação ao Sul Global, a premiê mencionou que 2025 será primordial para o país estabelecer uma “relação renovada com a América Latina”, uma região que é unida com a Itália por “laços históricos e culturais muito profundos, alimentados pela presença muito forte de compatriotas e descendentes”.

“Já começaram os trabalhos para concluir novos planos de ação com Argentina e Brasil para o fortalecimento da parceria estratégica. Pretendemos dedicar uma das direções prioritárias da política externa italiana em 2025 ao desenvolvimento de um vínculo renovado com o Sul Global”, escreveu. (ANSA).