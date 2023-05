Trégua de uma semana acordada no Sudão a partir de quinta-feira, informa Sudão do Sul

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/05/2023 - 12:55 Compartilhe

Os líderes do exército e as forças paramilitares em guerra no Sudão concordaram com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio, em conversa por telefone com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul nesta terça-feira (2).

“O general Abdel Fattah al-Burhan (…) e o general Mohamed Hamdane Daglo (…) concordaram em princípio com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio”, anunciou o ministério em comunicado.







str-amu/sva/blb/eg/mb/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias