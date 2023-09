Trecho de estrada afunda na Suécia e deixa três feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 12:57 Compartilhe

Três pessoas ficaram levemente feridas neste sábado (23), depois do colapso de um trecho de cerca de 100 metros de uma rodovia perto de Gotemburgo, no sudoeste da Suécia, informaram a polícia e as equipes de emergência.

“O deslizamento de terra ocorreu em uma zona de cerca de 100 metros por 150 metros, afetando uma dezena de veículos, uma zona florestal e uma zona comercial com posto de gasolina e lanchonete fast food”, disse Daniel Lyckelid, diretor dos serviços de emergência da região de Gotemburgo.

Três pessoas foram levadas para o hospital com “ferimentos leves”, após o desabamento, informou o porta-voz da polícia, August Brandt.

O incidente ocorreu em Stenungsund, 50 km ao norte de Gotemburgo.

Em imagens da imprensa local, era possível ver um grande desnível ao longo de cerca de 100 metros na rodovia, com vários caminhões tombados e um ônibus que praticamente desapareceu em um buraco.

O deslizamento ocorreu pouco antes das 2h (horário local) nesta área, onde ocorreram chuvas intensas nos últimos dias.

O motorista de um caminhão estacionado na área, Uladzislau Miklash, disse à rádio P4 Väst que acordou de repente quando seu veículo começou a deslizar.

“Meu caminhão começou a se mover, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo”, disse ele.

No momento, foi aberta uma investigação preliminar por “destruição pública agravada”.

Os investigadores vão interrogar o pessoal de obra de uma construção próxima, onde houve explosões, anunciou a polícia, em um comunicado, ressaltando que ainda não há relação entre a detonação, as obras e o colapso da estrada.

ef/cco/es-avl/meb/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias