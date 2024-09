Travis Scott fecha a primeira noite do Rock in Rio com domínio sobre o público e efeitos visuais; veja mais detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 7:46 Para compartilhar:

A Cidade do Rock abriu suas portas nessa sexta-feira, 13, para a celebração histórica dos 40 anos do Rock in Rio. Nem mesmo o calor foi capaz de tirar a alegria dos fãs, que se refrescaram nos postos de hidratação e nas estações de aspersores – que esguicham água pelo público.

Abrindo o Palco Mundo, a Esquadrilha Céu apresentou um ballet aéreo de tirar o fôlego, com show pirotécnico e fumaça nas cores do festival. E os shows do primeiro dia foram eletrizantes, como a megaprodução de Travis Scott que incendiou a Cidade do Rock após atraso no início da sua apresentação, além da apresentação icônica de Ludmilla – que teve problemas com da megaestrutura de seu show, que havia sido aprovada previamente pela organização do evento. A cantora só teria ficado sabendo das mudanças durante a passagem de som na manhã de sexta.

O inédito Global Village, refletindo a diversidade e a cultura dos seis continentes, trouxe uma arquitetura nova para o parque, enquanto o Palco Sunset, em nova localização, trouxe para o palco toda a energia dos talentos do trap, como MC Cabelinho & Coral das Favelas.

Palco Mundo

O primeiro dia do Palco Mundo no Rock in Rio começou com a apresentação de Matuê, que se destacou com sua mistura única de trap e funk. Com Wiu e TETO como convidados especiais, o rapper agitou a multidão com um show vibrante, cheio de hits como “Quer Voar” e “Máquina do Tempo”, que aqueceram o público.

Logo depois, Ludmilla fez sua estreia no Palco Mundo com um repertório diversificado que foi do funk ao trap e ao pagode. A cantora, com seus hits que dominam as paradas, trouxe ao palco o MC Daniel para o dueto de “Não Para”, recentemente lançada pelos dois. O clima esquentou com a performance cheia de atitude de 21 Savage. Conhecido por seu estilo distintivo no rap, o rapper britânico animou a plateia com uma série de sucessos e uma presença de palco firme.

Encerrando a noite, o headliner Travis Scott trouxe um show com uma combinação impressionante de efeitos visuais, iluminação e uma trilha sonora hipnotizante, Travis Scott entregou o show que os fãs esperavam. O rapper norte-americano fez sua estreia no festival, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da música atual.

Palco Sunset traz encontros do trap

Se esse é o Rock in Rio dos encontros inesquecíveis, o primeiro show no Palco Sunset confirmou a tradição. A Funk Orquestra convidou MC Daniel, Rebecca e MC Soffia para um momento carregado de música boa e uma energia incrível. Em momento clássico de rock star, MC Daniel se jogou na plateia que o recebeu com muita animação. Sua mãe, Daniela Amorim, quando subiu ao palco, teve seu momento ‘estrela do pop’, ou melhor, do funk. Já Rebecca, trouxe ao Sunset sua filha Morena, de 6 anos, que arrebentou na dança. MC Soffia, que começou ainda criança, se mostrou uma mulher poderosa com hits de peso. Nos momentos em que todos estavam juntos, a música Garota de Ipanema ecoou pela Cidade do Rock, marcando a beleza e potencial musical do Rio de Janeiro. O primeiro show do Palco Sunset encerrou com a música tema do festival recebendo os aviões da Esquadrilha Céu e entregando ainda mais emoção ao show de arrepiar no espaço aéreo da Cidade do Rock.

Em duelo feito em equipe, KayBlack e Veigh viram o anoitecer diretamente do Palco Sunset. A temática do show: luta, o esporte praticado pelos dois artistas principais de um show repleto de momentos que merecem o cinturão de ouro. Com músicas sobre amor, ostentação e realização de sonhos, Veigh e KayBlack receberam Vulgo FK que foi ovacionado pelo público. Lotada, a plateia do Sunset foi surpreendida por um momento inesperado, o beijo de Thiago Veigh e a dançarina Karla Souza. Outro momento, um dos mais emblemáticos da noite, foi a homenagem feita a Alcione com a performance da música “Você Me Vira A Cabeça (Me Tira Do Sério)”. Além de aproveitar música boa, fogos de artifício e um show com uma boa performance e história de duelo, quem acompanhou de perto viu o encontro de grandes nomes da música brasileira. Entre os sucessos cantados, está uma canção de grande sucesso no TikTok, “Ballena”, encerrando um show que ficou para a história do festival.

Já o show de Orochi, Chefin e Oruam trouxe uma dose extra de energia ao Palco Sunset. Cada artista deixou sua marca registrada no espetáculo, com Orochi e Chefin oferecendo versos afiados, enquanto Oruam encantou com sua performance autêntica.

Para encerrar a noite em grande estilo, a junção do trap de MC Cabelinho com Coral das Favelas. Durante a performance, Cabelinho estreou duas músicas, “Bala e Fogo”, em parceria com o Teto, que subiu ao palco para uma participação surpresa. A outra música exclusiva foi em parceria com o Major RD, “Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido” que batiza o novo álbum do cantor. Realizando seu sonho de se apresentar no festival, o show foi regado de emoção, muita animação e energia boa. Com o Coral das Favelas, o artista trouxe mágica para quem acompanhou, e, além de sua participação, amigos do artista como Ludmilla também apareceram no palco e transformaram a noite.

Palco Supernova

MC Maneirinho abriu os trabalhos no Palco Supernova em altíssimo estilo. O artista fez a primeira apresentação do Palco Supernova, nesta sexta-feira, e quando se deparou com a multidão que o esperava, se surpreendeu: “Eu estava no camarim pensando se teria muita gente aqui. E vocês estão todos aqui. Gratidão, família!”. Em seu show, ele cantou hits, homenageou o seu ídolo, Travis Scott, e enlouqueceu o público ao se jogar na multidão: “Não podia ir embora sem fazer isso”.

Os fãs aprovaram: “Somos grandes fãs do Maneirinho e o show dele foi incrível. Eu não esperava toda essa interação que ele teve com o público. Ele me surpreendeu”, afirmou o carioca Igor Santos, de 19 anos.

A niteroiense Camila Limeira, de 22 anos, ressaltou sua emoção ao ver um jovem de comunidade se apresentando no Rock in Rio. “Faz a gente acreditar que tudo é possível. Com muito trabalho, a gente chega lá. Eu estudo administração, mas meu sonho é viver de música”.

O palco New Dance Order do Rock in Rio foi palco de uma noite repleta de batidas envolventes e energia contagiante. A jornada da música eletrônica teve início com os Cat Dealers, que aqueceram o público com seu som marcante e vibrante. Em seguida, a dupla Chemical Surf fez sua estreia no palco. Os dois artistas apresentaram uma novidade emocionante para os fãs de Ayrton Senna e de música eletrônica. O projeto Senna Driven celebra o ídolo brasileiro com um álbum inédito, fruto de uma parceria entre Senna Brands, Bulldozer, e Universal Music Group Network, com a participação dos maiores nomes da música eletrônica global, incluindo os Cat Dealers e Chemical Surf. A festa continuou com o emocionante set de Fatsync x Malifoo, que tomou conta do espaço. O grande clímax da noite ficou por conta do lendário Deadmau5, que entregou um espetáculo visual e musical de tirar o fôlego, encerrando a noite em grande estilo.