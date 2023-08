Travis Scott atrai multidão de 60 mil pessoas em show na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 19:50 Compartilhe

ROMA, 8 AGO (ANSA) – Pelo menos 60 mil pessoas estiveram no show do rapper norte-americano Travis Scott, realizado nesta segunda-feira (7) no Circo Massimo, em Roma.

O sucesso do evento e a localização – uma histórica arena de entretenimento do Império Romano – levaram a crítica a classificar o cantor como “gladiador do hip hop”.

O evento foi marcado por uma espera febril desde a manhã, com desvios no trânsito no entorno do local do show e transmissão ao vivo para fãs de outras partes do mundo.

Com 67 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o músico texano escolheu o show romano para apresentar ao vivo, pela primeira vez, as faixas de seu novo álbum, Utopia, lançado no último dia 28 de julho.

O quarto disco de sua carreira já arrecadou recordes, entrando quase instantaneamente no topo das paradas do Spotify e registrando 128 milhões de plays em apenas 24 horas, tendo a quinta melhor estreia da história da plataforma.

O show também fez parte da agenda de divulgação do filme “Circus Maximus”, protagonizado por Scott, que estreou nas salas norte-americanas no último dia 27 de julho.

Anunciado com apenas cinco dias de antecedência, o evento contou com presenças VIP como as da cantora italiana Emma Marrone e do jogador de futebol Dybala.

No palco, Travis Scott recebeu ainda a visita surpresa de seu mentor Kanye West, que cantou “Can’t Tell Me Nothing”. (ANSA).

