Travessia da Ponte Rio-Niterói passou de 1 hora na saída para feriado

A manhã foi de engarrafamentos para quem deixou o Rio de carro neste sábado, primeiro dia do feriadão de réveillon. Entre 6 horas e 7 horas da manhã, a travessia da Ponte Rio-Niterói chegou a levar mais de uma hora. Normalmente, a travessia é feita em cerca de 15 minutos. Por volta de 12h40, as retenções na ponte estavam menores e a travessia do Rio para Niterói era feita em 27 minutos.

A ponte é a principal via de acesso para a Região dos Lagos, no litoral norte fluminense, onde ficam alguns dos destinos mais procurados nos feriados de fim de ano, como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Conforme o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o engarrafamento na Ponte Rio-Niterói provocou reflexos na Avenida Brasil e na Linha Vermelha, outras importantes vias de acesso e saída do Rio.