Travadas na estrada, uniformizadas do Corinthians não chegam ao Couto Pereira

Ônibus de três torcidas uniformizadas do Corinthians não conseguiram chegar ao estádio Couto Pereira, em Curitiba, para acompanhar o empate em 2 a 2 do Timão com o Coxa, na noite desta quarta-feira (9), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os veículos ficaram parados na cidade de Cajati, município que fica a cerca de 175 km da capital paranaense. Pouco antes, um acidente na rodovia Régis Bittencourt acabou contribuindo para o trânsito, o que atrapalhou o trajeto. Por outro lado, torcedores presentes nas caravanas alegaram que alguns policiais disseram que de qualquer forma, não haveria tempo para que os transportes chegassem no momento do jogo.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal ‘Identidade Corinthiana’ e confirmada pelo LANCE!.

A viagem para Curitiba foi a última dos torcedores corintianos nesta temporada, já que o Timão não atuará mais como visitante em 2022. E, além de não conseguirem chegar até o local da partida contra o Coxa, eles ficaram parados na estrada por cerca de cinco horas. No total, quatro ônibus foram afetados: dois da Gaviões da Fiel, um da Camisa 12 e um da Pavilhão 9.

O Corinthians ainda tem mais um compromisso neste ano, neste domingo (13), contra o Atlético-MG, mas em casa. O confronto será o último do clube alvinegro no Brasileirão e, consequentemente, na temporada.

