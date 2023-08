Tratamento inovador para o TDAH pode ‘transformar a vida das crianças’

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 02/08/2023 - 22:55 Compartilhe

Um avanço no tratamento do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade poderia “melhorar significativamente” a vida de crianças com a doença, disseram especialistas. Um novo estudo descobriu que a estimulação cerebral combinada com o treinamento cognitivo pode melhorar os sintomas do TDAH.

“O TDAH é um dos distúrbios do neurodesenvolvimento mais comuns que afetam crianças em todo o mundo”, disse Ornella Dakwar-Kawar, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Hebraica de Jerusalém, em um comunicado à imprensa.

“Tratar a condição com medicamentos melhora a capacidade de atenção e o humor geral da criança, no entanto … pode haver efeitos colaterais, incluindo dor de cabeça e perda de apetite”, acrescentou Dakwar-Kawar.

“Há, portanto, uma necessidade premente de desenvolver e testar novas intervenções não farmacológicas para o TDAH.”

Os sintomas do TDAH incluem dificuldade em prestar atenção, hiperatividade e comportamentos impulsivos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças .

O CDC estima que 6 milhões de crianças nos EUA com idades entre 3 e 17 anos foram diagnosticadas com TDAH.

A condição geralmente é tratada com uma combinação de terapia comportamental e medicação.

Pesquisadores da Universidade de Surrey e da Universidade Hebraica conduziram um ensaio clínico com 23 crianças de 6 a 12 anos que não estavam medicadas.

Os pesquisadores administraram uma estimulação cerebral não invasiva com uma leve corrente elétrica passando por dois eletrodos.

O tratamento cognitivo incluiu resolução de problemas e compreensão de leitura.

Após duas semanas, 55% das crianças apresentaram melhorias clínicas significativas em seus sintomas de TDAH, conforme relatado por seus pais, em comparação com 17% das crianças do grupo controle que receberam estimulação cerebral com placebo.

As melhorias foram mantidas três semanas após o teste, com 64% relatando efeitos positivos do tratamento em comparação com 33% no grupo controle.

O estudo, publicado na revista Translational Psychiatry , também descobriu que os participantes tiveram mudanças em seus padrões de atividade elétrica cerebral, mesmo três semanas após o tratamento.

“Acredito que a comunidade científica tem o dever de investigar e desenvolver tratamentos cada vez mais eficazes e duradouros para o TDAH”, disse Roi Cohen Kadosh, colíder do estudo e professor de neurociência cognitiva na Universidade de Surrey.

“As descobertas que demonstramos em nosso estudo sugerem que uma combinação de estimulação transcraniana por corrente contínua (tRNS), que se mostrou segura com efeitos colaterais mínimos, tem o potencial de transformar a vida de crianças e suas famílias”, acrescentou Kadosh.

“Os resultados deste estudo de prova de conceito, juntamente com os resultados anteriores que recebemos usando o tRNS, aumentam nossa confiança de que, no futuro, a estimulação cerebral não invasiva poderá fornecer uma alternativa à medicação como via de tratamento para crianças”, disse. Kadosh continuou.





“No entanto, nosso teste importante serão os resultados de um ensaio clínico multicêntrico com uma amostra maior que iniciaremos em breve”.

Os cientistas observaram que mais pesquisas e testes precisariam ser feitos para tornar a estimulação cerebral uma terapia prática para crianças com TDAH.

“Este é um primeiro passo importante para oferecer novas opções terapêuticas para o TDAH. Estudos futuros, com amostras maiores e mais variadas, devem ajudar a estabelecer isso como uma terapia viável para o TDAH e nos ajudar a entender os mecanismos subjacentes do transtorno”, disse o Dr. Mor Nahum, co-líder do estudo e chefe do Computerized Laboratório de Neuroterapia da Universidade Hebraica.

“Se os resultados forem replicados em futuros estudos maiores, seremos capazes de oferecer um tratamento novo, promissor, não invasivo e seguro para um grande número de crianças e suas famílias, não apenas no campo do TDAH, mas também em outros transtornos do neurodesenvolvimento”. disse o professor Itai Berger, co-líder do estudo.

