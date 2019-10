Imagem mostra regressão de câncer em paciente após tratamento inédito

Exames feitos com pouco mais de um mês de diferença mostram o recuo de um linfoma em fase terminal em um paciente de 62 anos. Vamberto Luiz de Castro recebeu um tratamento inédito na América Latina, com uma técnica de terapia genética descoberta no exterior e conhecida como CART-Cell. As informações são do G1.

No início de setembro, segundo a publicação, o corpo do mineiro estava tomado por tumores, mas, nesta semana, a maioria já desapareceu. Segundo os médicos, isso é um indicativo da evolução da terapia. Para pesquisadores do Centro de Terapia Celular (CTC-Fapesp-USP), ligado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Vamberto está praticamente livre da doença.

Para os especialistas, porém, é difícil falar em cura porque o diagnóstico final só poderá ser dado após cinco anos de acompanhamento. Os exames apontam, segundo eles, a “remissão do câncer”.

A técnica utilizada, chamada de CART-Cell, já é comum nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. Ela consiste na manipulação de células do sistema imunológico para as células causadoras do câncer sejam combatidas. O ataque é contínuo e específico, segundo os médicos.