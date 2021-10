Tratamento caseiro com alho pode curar a dor de ouvido? Médico explica

Elementos naturais e métodos caseiros são opções rápidas e mais acessíveis que prometem benefícios à saúde. Entre as diferenças crenças e métodos para tantos problemas, um dos mais populares é o uso de alho para curar dor de ouvido. Se você costuma aderir a essa prática, é preciso saber dos benefícios e malefícios desse alimento. As informações são do “USA Today”.

O alho é um alimento fonte de antioxidantes, possui ação anti-inflamatória e fortalece o sistema imunológico. Apesar desses benefícios, introduzi-lo no canal auditivo pode ter graves consequências, segundo o médico Michael Daignault.

O especialista explica que as propriedades medicinais e curativas do alho marcou a cultura antiga da medicina indiana, bem como a medicina tradicional chinesa e os antigos egípcios. Somente em meados do século 20, pesquisadores descobriram uma substância antibacteriana ativa no alimento e desde então vários estudos laboratoriais expõem sua capacidade antimicrobiana.

Apesar de toda a história medicinal popular desse alimento, ele não deve ser usado para tratar otite — inflamação do ouvido que desencadeia em dor. Essa é uma condição que acomete a cavidade do ouvido médio atrás do tímpano. Portanto, em função da anatomia, o alho inserido na orelha não alcança a fonte de infecção. O “tratamento” caseiro pode ser ainda pior do que a otite, pois pode desencadear em dermatite de contato — reação inflamatória local — ou em reação alérgica no canal auditivo.

Os malefícios também estão presentes no óleo de alho, que pode vazar por uma membrana timpânica perfurada e entrar no ouvido interno, promovendo danos adicionais. Em alguns casos, essa substância pode piorar a infecção de ouvido, pois alguns micróbios se desenvolvem em ambiente úmido.

“O fato é: às vezes, atribuímos erroneamente a cura ao uso de um remédio caseiro quando há um resultado positivo. Mas isso pode ser apenas coincidência, já que maioria das infecções de ouvido se resolve sozinha à medida que o sistema imunológico do corpo combate a infecção, que é geralmente causada por um vírus das vias respiratórias superiores”, garante o médico.

Para obter os benefícios do alho para a saúde, basta incorporá-lo na alimentação. Para tratar otite, o melhor é consultar um médico, principalmente se o sintoma persistir e estiver acompanhado de febre, perda de audição, dor de cabeça ou tontura.

“Nunca coloque nada nos ouvidos, pois há risco de agravar a infecção ou perfurar acidentalmente a membrana timpânica”, finaliza Daignault.

