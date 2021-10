Traslado de corpo de brasileira é adiado porque agente funerário sofreu infarto

A família de Lenilda dos Santos, brasileira que morreu na fronteira entre EUA e México, informou que o traslado do corpo dela teve que ser adiado. O agente funerário responsável pela viagem sofreu um infarto antes do embarque. A informação foi divulgada pelo portal Uol.

O corpo seria levado de Ohio (EUA) até Guarulhos (SP) na quarta-feira (20). Com esse novo problema, a viagem só deve ocorrer na próxima semana. Nada está definido, então a cerimônia de sepultamento também foi adiada.

O agente funerário está em estado grave, de acordo com a família de Lenilda.

Relembre o caso

Lenilda estava passando mal e foi deixada para trás, sem comida e sem água, quando tentava emigrar para os EUA. De acordo com reportagem do jornal O Globo, relatos indicam que a mulher tentou entrar nos EUA com três amigos, que a deixaram no local. Além disso, ela também estaria com uma pessoa que foi contratada para orientá-los no caminho.

O corpo da técnica em enfermagem Lenilda foi achado em uma área bastante quente e afastada pela patrulha norte-americana após dias de buscas.

