Trappers Matuê, Teto e WIU ultrapassam o recorde de 1 bilhão de reproduções no Spotify

Colecionando sucessos, os trappers Matuê, Teto e WIU bateram a marca de mais de 1 bilhão de streams combinados no Spotify. O recorde marca, no Brasil, o crescimento do trap — subgênero do rap que vem consagrando cada vez mais artistas pelo país.

Juntos, os talentos da gravadora 30PRAUM acumulam 5,1 bilhões de reproduções: 2,9 bilhões de Matuê, 1,2 bilhão de Teto e 1 bilhão de WIU.

Dentre os sucessos que possibilitaram a marca notável, destacam-se “Máquina do Tempo” e “Conexões de Máfia” de Matuê, “Fim de Semana no Rio” e “Minha Vida é um Filme” de Teto, “Coração de Gelo” e “Felina” de WIU, além dos hits “VAMPiro” e “Flow Espacial”, que são compostos pelo trio.

Recentemente, os artistas passaram pela Espanha, Portugal e Reino Unido para um turnê internacional. Além disso, o trio marcou presença em grandes festivais, como o REP Festival e o Rock in Rio. Eles também estão confirmados no line-up do The Town, que acontece em setembro, em São Paulo.

