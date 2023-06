Trappers Matuê, Teto e Wiu iniciam turnê pela Europa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 11:08 Compartilhe

Sucesso no Brasil, entre os principais nomes do trap nacional da atualidade, os cantores Matuê, Teto e Wiu iniciam nesta quinta-feira (29), uma turnê pela Europa. O primeiro destino do trio, da produtora 30PRAUM, é Portugal, onde fará uma série de shows, contando com participações em festivais e eventos temáticos da cena do estilo musical.

Colecionando diversos hits juntos como “VAMPiro”, “Flow Espacial” e “Brinca Demais”, Matuê, Teto e Wiu passarão por cinco cidades de Portugal. Essa não é a primeira vez que os artistas se apresentam no país; a última passagem, também com shows em diversas cidades do país ibérico, aconteceu em agosto. Teto também se apresenta em Londres, no primeiro dia de julho.

Os artistas já passaram pelas principais praças do Brasil e nos maiores festivais de música, como REP Festival e Rock in Rio. Eles também estão confirmados no line-up do The Town, que acontece em setembro, em São Paulo.

Recentemente, Matuê passou pela Angola, e junto ao Teto pela Espanha. Agora, com WIU, continuam os shows internacionais, seguindo por grandes festivais como o Newgang Festival Summer, em Porto, e no AgitÁgueda, em Águeda, ambos no norte de Portugal.

Confira a agenda internacional dos artistas:

29/06: Teto – Festival das Marés (Açores, Portugal)

30/06: Teto e WIU – SÓTRAP (Lisboa, Portugal)

30/06: Matuê – Beatitude Music Session (Açores, Portugal)

01/07: Matuê – Sumol Summer Fest (Almada, Portugal)

01/07: WIU – Festival das Marés (Açores, Portugal)

01/07: Teto – SÓTRAP (Londres, Inglaterra)

02/07: Matuê, Teto e WIU – Newgang Festival Summer Edition (Porto, Portugal)

02/07: Teto e WIU – AgitÁgueda (Águeda, Portugal)

