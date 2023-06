Trapper Matuê se consagra o primeiro a alcançar mais 100 milhões de streams em mais de 20 faixas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 13:53 Compartilhe

Considerado um dos maiores trappers do país atualmente, Matuê se torna o primeiro do segmento brasileiro a alcançar a marca de mais de 20 músicas acima de 100 milhões de streams combinados nas plataformas de áudio. Só no Spotify, o artista atingiu a marca mais de 9 milhões de ouvintes mensais. As informações são da assessoria do cantor.

Seu último lançamento, “Conexões de Máfia”, parceria junto ao rapper norte-americano Rich the Kid, ultrapassou mais de 100 milhões de reproduções combinadas em menos de dois meses. A música, inclusive, se consagrou como a

maior estreia mundial de um artista brasileiro, atingindo a posição 35 no Spotify Global, além do top 1 em Portugal. Ainda, a faixa permaneceu no TOP 1 da plataforma no país por doze dias. Esse é o quarto número um do artista no Spotify Brasil.

O trapper também foi destaque com a maior première de clipe no Youtube Brasil, com mais de 253 mil pessoas on-line assistindo à estreia do material audiovisual cinematográfico, simultaneamente.

Recentemente, Matuê também ultrapassou mais de 3 bilhões de reproduções em todo seu catálogo musical do Spotify, mantendo-se como o artista de Hip Hop/Rap mais escutado na plataforma.

Confira a seguir os números conquistados nas faixas do artista:

“Kenny G” – 472 milhões

“M4” – 469 milhões

“Anos Luz” – 377 milhões

“Quer Voar” – 353 milhões

“Vampiro” – 345 milhões

“A Morte do Autotune” – 315 milhões

“Poesia Acústica #7” – 313 milhões

“Máquina do Tempo” – 283 milhões

“777-666” – 280 milhões

“Luxúria” – 234 milhões

“Banco” – 226 milhões

“É Sal” – 206 milhões

“Groupies” – 195 milhões

“Gorilla Roxo” – 170 milhões

“Sem Dó” – 160 milhões

“Antes” – 155 milhões

“De Peça em Peça” – 141 milhões

“Mantém” – 105 milhões

“Conexões de Máfia” – 100 milhões

“Boomzim” – 100 milhões

