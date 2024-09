Transportes recuam 0,08% no IPCA-15 de setembro ante alta de 0,83% em agosto, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 9:18 Para compartilhar:

Os preços de Transportes caíram 0,08% em setembro, após alta de 0,83% em agosto. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), divulgado na manhã nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição negativa de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,13% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,64% em setembro, após avanço de 3,47% no mês anterior. A gasolina caiu 0,66%, após ter registrado alta de 3,33% em agosto, enquanto o etanol recuou 1,22% nesta leitura, após alta de 5,81% na última.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.