Transportes avançam 1,36% no IPCA de dezembro; gasolina sobe pelo 7º mês seguido

As famílias brasileiras gastaram 1,36% a mais com Transportes em dezembro, um impacto de 0,27 ponto porcentual sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As passagens aéreas subiram 28,05%, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a inflação do mês, com altas em todas as regiões pesquisadas, desde um aumento de 1,65% em Rio Branco até 44,19% no Recife.

O transporte por aplicativo ficou 13,20% mais caro em dezembro.

A gasolina aumentou pelo sétimo mês consecutivo, com alta de 1,54% em dezembro, um impacto de 0,08 ponto porcentual no IPCA. O etanol avançou 1,32%, enquanto o óleo diesel teve elevação de 2,08%. O gás veicular ficou 4,27% mais caro.

Já o ônibus urbano teve queda de 0,10%, em consequência da redução de 3,19% nas tarifas de Porto Alegre vigente desde 9 de novembro.

No ano de 2020, o preço de passagem aérea ainda recuou 17,15%, enquanto o transporte por aplicativo caiu 5,77%.

“A alta de dezembro não foi suficiente para compensar queda ao longo do não”, concluiu Pedro Kislanov da Costa, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

