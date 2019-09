Transporte Primeira Classe leva mais de 63 mil pessoas à Cidade do Rock

Rio – O Transporte Primeira Classe levou mais de 63 mil pessoas à Cidade do Rock nos três primeiros dias de Rock in Rio. O sucesso da operação também pode ser medido pela quebra do recorde de vendas, em comparação com os festivais anteriores: cerca de 115 mil passagens foram compradas para utilização ao longo dos sete dias de festival.

As vendas seguem abertas, por R$ 100, para quem deseja aproveitar os próximos quatro dias de Rock in Rio. Comprando por intermédio do site https://evoucher.cubo.mobi, o passageiro garante uma passagem de ida e volta – a partir de um dos 17 pontos de embarque e em direção a um ponto privilegiado e exclusivo na Cidade do Rock -, em ônibus do tipo rodoviário, com ar-condicionado e lugares reservados.

Em um trajeto direto do ponto de embarque para a Cidade do Rock, sem paradas e com datas e horários de saída previamente programados, os passageiros do Primeira Classe desembarcam literalmente no interior da Cidade do Rock, e ainda com direito a um portão exclusivo e sem filas para acesso. O mesmo vale para o embarque, na volta para casa, que começa às 22h e não precisa ser agendado, podendo ser feito em até 2 horas após o fim do último show, com entrada nos ônibus por ordem de chegada.

De acordo com a empresa, apesar do primeiro embarque ser em um ponto fixo e previamente agendado, o passageiro pode, no retorno do evento, escolher qualquer uma das opções de destino, exceto as rotas para Petrópolis.