Transporte na Ferrovia Norte-Sul cresce 7% no 1º semestre

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 10:18 Compartilhe

O tramo norte da Ferrovia Norte-Sul (FNS), controlado pela VLI e que é um dos principais corredores de escoamento de grãos para os portos do Norte do Brasil, movimentou 6,6 milhões de toneladas, crescimento de 7% ante igual período de 2021. Soja, milho e celulose estão entre os principais produtos transportados, segundo comunicado da companhia.

As operações da VLI geraram lucro líquido de R$ 278 milhões, valor 49% acima dos R$ 186,1 milhões nos seis primeiros meses de 2021. Os números excluem as movimentações da empresa na Estrada de Ferro Carajás, na qual a VLI opera por direito de passagem para acesso ao sistema portuário do Maranhão.

Os volumes de soja, milho e celulose carregados pela Norte-Sul tiveram como procedência os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Mato Grosso e foram escoados, entre outros portos, pelo Terminal Portuário de São Luís (MA). Combustíveis, farelo de soja e biodiesel foram outros produtos movimentados pela FNS com destino ao exterior.

A empresa informou que no último ano investiu mais de R$ 900 milhões na FNS, o que permitiu a manutenção da malha ferroviária e do material rodante e a eficiência no transporte de carga de clientes da região.