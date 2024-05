Transporte ferroviário de grãos nos EUA sobe 16% na semana encerrada em 18/5

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

São Paulo, 31 – O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 23.136 vagões na semana encerrada em 18 de maio, de acordo com o relatório mais recente de transporte de grãos do Departamento de Agricultura do país (USDA), publicado na quinta-feira. O volume representa alta de 16% ante a semana anterior e recuo de 8% em relação ao período correspondente do ano passado.

Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 547.850 toneladas na semana encerrada em 25 de maio. O volume representa recuo de 23% ante a semana anterior e de 32% em relação a igual período do ano passado.

Na semana encerrada em 23 de maio, 19 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, queda de 21% na comparação anual. Nos 10 dias a partir de 24 de maio, a expectativa era de que 32 navios fossem carregados, queda de 9% ante igual período do ano passado.