Transpetro prorroga licitação para aquisição de 4 navios classe Handy

25/09/2024 - 18:59

A Transpetro prorrogou até 8 de novembro o prazo para recebimento de propostas no processo de licitação pública para a aquisição de quatro navios da classe Handy, de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), informou a companhia nesta quarta-feira, 25. Os prazos para as entregas das embarcações, porém, foram mantidos.

Segundo a Transpetro, a decisão atende a pedidos de empresas interessadas, que registraram a demanda na sala de colaboração do portal Petronect, plataforma de negociações eletrônicas na qual o edital está publicado.

As demais etapas divulgadas no lançamento do processo estão mantidas, com a divulgação do estaleiro vencedor e assinatura do contrato previstas para dezembro deste ano. Até o momento, mais de 20 empresas nacionais e estrangeiras manifestaram interesse no edital lançado pela Transpetro.

As encomendas integram o TP 25, Programa de Renovação e Ampliação da Frota, lançado pela Transpetro e que pode gerar novas oportunidades para a indústria naval brasileira. De acordo com o cronograma da concorrência, o lançamento do primeiro navio Handy é estimado para o primeiro semestre de 2026. Os demais navios serão entregues sucessivamente a cada seis meses, até meados de 2028.