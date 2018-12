Transpetro afirma que não houve vítimas em explosão de duto da Petrobras

Uma explosão atingiu um duto da Petrobras neste final de semana, desta vez em São Paulo, segundo informação da Transpetro, braço de transportes da estatal petroleira. Na tarde de sábado, 29, funcionários consertavam um duto na região após mais uma tentativa de furto de óleo quando o empreendimento explodiu, sem fazer vítimas, já que o local era desabitado.

Segundo relatos em redes sociais, as labaredas chegaram a ficar bem altas e assustaram os moradores da região. A Transpetro ainda não informou a causa da explosão.

“O incidente teve início na tarde de hoje (29) durante reparo em um duto que teve combustível furtado no último dia 27. A Transpetro ressalta que a colaboração dos moradores vizinhos aos dutos é muito importante para minimizar o perigo que todos correm com esse crime”, disse a Transpetro em nota no site da Petrobrás.

Também após um furto de óleo, no dia 8 de dezembro vazaram mais de 60 mil litros de petróleo em um oleoduto no município de Magé, no Rio de Janeiro, atingindo o rio Estrela, que desagua na baía da Guanabara. A limpeza foi concluída no último dia 12, segundo a Transpetro, que continua a monitorar a área, para mitigar os impactos ao meio ambiente.

A Transpetro informa constantemente que todos podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 168 caso identifiquem qualquer movimentação suspeita na faixa de dutos e em terrenos próximos. A ligação é grátis e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.