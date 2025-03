Transpetro abre 76 vagas para Estágio e Jovem Aprendiz para formar mão de obra

Dentro do esforço para recompor a mão de obra do setor, a Transpetro está ofertando 76 vagas em seus programas de Estágio e Jovem Aprendiz em todo o País. As oportunidades incluem os níveis técnico e superior de diversas áreas do conhecimento.

O Rio de Janeiro é o Estado com maior número de oportunidades disponíveis, somando 54 vagas, sendo 29 para estagiários e 25 para jovens aprendizes, informou a subsidiária da Petrobras.

A companhia patrocina também, pela primeira vez, a Feira de Carreira da Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que ocorre entre os dias 25 e 27 de março. No local, a companhia orientará sobre inscrições para os programas de estágio e aprendizagem, além de mostrar suas atividades e a experiência técnica que vem acumulando ao longo dos seus 26 anos de história. Para estágio são 44 vagas e 32 para Jovem Aprendiz.

A gerente executiva de Recursos Humanos da Transpetro, Juliana Horta, considera esta uma oportunidade de aproximação entre a companhia, universitários e recém-formados que sonham em atuar na indústria de óleo e gás.

“Esses programas de formação são o embrião do processo de empregabilidade e da excelência profissional de cada cidadão. Uma das ações prioritárias da Transpetro é auxiliar na formação de jovens e adultos, propiciando mais perspectivas de futuro, emprego e renda a esse público. Por isso, estamos de portas abertas para receber pessoas que tenham interesse em integrar a indústria de óleo e gás brasileira”, afirmou a executiva em nota.

Esta é a sexta edição da Feira de Carreira da Politécnica-UFRJ, reconhecida como um dos maiores eventos de recrutamento em instituições de ensino do Brasil. Com uma presença média de 5 mil participantes, o objetivo é promover a conexão entre estudantes e as maiores e melhores empresas do mercado.