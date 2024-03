Transmissão do Oscar 2024 tem falhas graves e enfrenta críticas de espectadores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 12:36 Para compartilhar:

Maior premiação de cinema do mundo, o Oscar 2024 aconteceu na noite desse domingo, 10. A 96ª edição do prêmio foi transmitida ao público brasileiro pelo streaming Max (antigo HBO Max) e pelo canal de televisão TNT, que foram duramente criticados pelas falhas durante a programação.

+ ‘Oppenheimer’ domina Oscar e leva estatueta de Melhor filme

+ Emma Stone vence como melhor atriz por ‘Pobres Criaturas’

A transmissão da premiação foi marcada por momentos de perda de sinal, áudio mudo e blocos com início cortado devido ao “falatório” das apresentadoras Ana Furtado, Andréia Horta e Aline Diniz.

As falhas começaram quando o discurso de Da’Vine Joy, vencedora do troféu de Melhor Atriz Coadjuvante por “Os Rejeitados”, foi cortado. Além disso, a categoria Melhor Filme de Animação, vencida por “O Menino e a Garça”, não teve todos os indicados exibidos na transmissão.

O prêmio de Melhor Curta-Metragem Animado também foi prejudicado pelas falhas, e espectadores não puderam ver que “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” foi o vencedor. A primeira estatueta do diretor Wes Anderson, pelo curta “The Wonderful Story of Henry Sugar”, foi outra que passou despercebida por uma falha na transmissão.

No X/Twitter, internautas se revoltaram. “Pior transmissão da história do Oscar no Brasil”, classificou um. “Ana Furtado nem sabe o que está fazendo ali”, criticou outro.

Veja:

Pior transmissão da história do Oscar no Brasil? Nunca vi isso. — Chico Fireman (@filmesdochico) March 11, 2024

Vai pra live da Isabela Boscov no Youtube! Bem melhor q Ana furtado q nem sabe oq ta fazendo ali — summerhits123 (@summerhits123) March 10, 2024

até quando teremos a ana furtado apresentando a transmissão do oscar pic.twitter.com/pNgoG3bk1s — jurídico do jefferson campos (@ffern4nda) March 10, 2024





Não importa quem venceu, o que importa é que o Max e a TNT fizeram a PIOR transmissão do Oscar em muitos anos. Impressionante a sucessão de erros, timing equivocado e péssima edição no estúdio. — Rogério Montanare ➰ (@rmontanare) March 11, 2024

Transmissão da TNT do Oscar está um verdadeiro caos. — oQuarterback (@oQuarterback) March 10, 2024

Uma ideia meio louca: que tal, numa transmissão de Oscar, chamar críticos de cinema e jornalistas de cultura? — Alexandre Borges (@alex_borges) March 11, 2024





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias