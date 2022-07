Transmissão de Flamengo x Tolima quebra recorde de audiência na ESPN Partida rendeu os melhores números para o canal esportivo da Disney na temporada

A transmissão da partida entre Flamengo e Deportes Tolima, pela Libertadores da América, quebrou recorde de audiência. Segundo o ‘Kantar Ibope Media’, a exibição do duelo fez a ESPN ter a maior marca da temporada do canal de esporte da Disney.

+ Pai do Luva de Pedreiro chora ao falar sobre multa de R$ 5 milhões: ‘Allan Jesus não explicou nada’



De acordo com dados da fonte, a ESPN liderou o ranking geral da PAY TV no público-alvo total de indivíduos durante todo o dia. Com o jogo pela Libertadores da América, o canal da Disney teve o dobro de audiência (+112%) do segundo colocado.

+ Mauro Cezar detona Rodinei: ‘Um dos piores laterais da história do Flamengo’



A transmissão das oitavas de final do torneio também superou números da mesma fase das últimas três edições da competição no público-alvo, homens de 18 a 49 anos. Dentro de campo, o Flamengo goleou o Tolima por 7 a 1 e avançou às quartas.

+ ‘Sou dependente químico igual aos que estão na Cracolândia’, comenta Walter Casagrande

E MAIS: