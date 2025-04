Transmissão da GloboNews é interrompida por gata de Fernando Gabeira: ‘Renata ataca novamente’

Renata, gata do jornalista Fernando Gabeira, virou notícia na quarta-feira, 23, ao participar de uma chamada de vídeo para a GloboNews. Gabeira falava sobre política brasileira direto de sua casa quando a felina se aproximou e derrubou a câmera, interrompendo a transmissão.

Do estúdio, Natuza Nery não conteve o riso e comentou: “Renata ataca novamente”. Segundo ela, mais cedo, Gabeira já havia tentado conter a felina, que protagonizou situação semelhante em outra ocasião.

Figura conhecida entre os telespectadores do canal, Renata também faz sucesso nas redes sociais. A gata tem um perfil próprio no Instagram, onde soma mais de 36 mil seguidores. “Renata Gabeira, a gatinha mais famosa do Brasil”, diz a descrição da conta.

A felina ganhou até um crachá de correspondente da GloboNews. Em algumas postagens, ela aparece usando o acessório, como se fizesse parte da equipe de jornalistas da emissora.