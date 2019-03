Trânsito no centro do Rio será alterado para Desfile das Campeãs

O Desfile das Campeãs amanhã (9) no Rio começa às 21h15, com a apresentação em ordem decrescente de classificação das seis primeiras escolas da Liga Independente das Escolas se Samba (Liesa). A sexta colocada, a Mocidade Independente de Padre Miguel abre o desfile. Em seguida, apresentam-se, pela ordem, Salgueiro, Portela, Vila Isabel, Viradouro e Mangueira, a campeã do carnaval deste ano. Para a realização do desfile, várias modificações vão ser aplicadas no trânsito da cidade. Os carros alegóricos serão deslocados da Cidade do Samba, no bairro da Gamboa, na região portuária ainda de madrugada para se posicionar na Avenida Presidente Vargas, acesso ao Sambódromo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) montou esquema especial de trânsito para o Desfile das Campeãs neste sábado, na Marquês de Sapucaí. A partir da 0h de sábado, serão fechadas as duas pistas centrais da Avenida Presidente Vargas, entre a Praça da República e a Passarela do Metrô Cidade Nova, para a chegada dos carros alegóricos. Serão fechadas também as demais vias em torno do Sambódromo, inclusive a Rua Benedito Hipólito.

Já às 14h, será fechado o acesso à Avenida Presidente Vargas, a partir da Avenida Francisco Bicalho e da Praça da Bandeira, assim como a Avenida Presidente Vargas, pista lateral no sentido Praça da Bandeira/Centro até a Praça da República.

Nesse horário, as demais ruas em torno ao Sambódromo também serão fechadas, entre as quais, a Rua Afonso Cavalcanti, a Avenida Salvador de Sá, Rua Estácio de Sá e Rua Frei Caneca. O tráfego direcionado ao centro será desviado para a Rua Itapiru e será fechado ainda o acesso à Avenida Paulo de Frontin.

A partir das 19 horas, será fechada a Rua de Santana, a Avenida 31 de Março e as áreas de estacionamento da Rua Frei Caneca no setor ímpar. Todas as vias deverão ser liberadas até as 12h de domingo (10).

Acesso ao Sambódromo

Os trens do Metrô estão entre as melhores opções para se chegar ao Sambódromo. O público destinado ao setor par das arquibancadas poderá usar as estações Cidade Nova, Estácio e Praça Onze e aqueles destinados ao setor ímpar deverão usar a estação Central do Brasil.

Para quem for pegar os trens da SuperVia, a melhor opção para acessar à Passarela do Samba é descer na Estação Central do Brasil. Quem vier de outro estado e desembarcar no Aeroporto Santos Dumont para participar do desfile deve procurar antecipar a chegada ao Rio, devido às diversas interdições no trânsito.