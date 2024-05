Transição de gênero de Maya Massafera deve ser exibida em streaming

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 18:02 Para compartilhar:

Maya Massafera vem agitando a web desde os burburinhos de que faria transição de gênero, o que se intensificou após a influenciadora, que estava afastada das redes sociais, ressurgir completamente repaginada.

Para se transformar em Maya, ela precisou se submeter a diversos procedimentos e cirurgias, como feminização facial para suavizar os traços e colocação de próteses.

Além da cuidada com as mudanças, o público quer saber quais e como foram os processos e intervenções que ela realizou. Porém, até agora, a influenciadora não tem revelado como a sua transição de gênero ocorreu.

Uma das intervenções seria na voz, mas Maya, apesar de publicar registros em seu perfil no Instagram para apresentar as mudanças, ainda não quebrou o silêncio.

De acordo com o colunista Leo Dias, esse silêncio tem um motivo muito considerável. A influenciadora estaria proibida de comentar sobre o assunto por enquanto porque, de acordo com a jornalista, Maya estaria negociando um documentário com algumas plataformas de streaming e, até fechar contrato, ela vai manter muito mistério.

A disputa para mostrar os bastidores da transição de Massafera, inclusive, estaria bem acirrada devido à grande repercussão na internet, que insiste em conhecer as mudanças.

A primeira aparição de Maya, após passar pela cirurgia de redesignação sexual, foi através das redes sociais, no dia 09 deste mês, quando ela publicou uma sequência de cliques.

“Prazer, Maya!”, apresentou-se ela.

