Transformando Vidas Através do Autoconhecimento e da Consciência Plena

Aline, uma visionária nascida no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Donato, e hoje residente em São Borga, tem marcado o mundo com sua abordagem única e transformadora em autoconhecimento e expansão da consciência. Pedagoga, psicanalista, palestrante, empreendedora, e agora autora do livro “Ser para Ter”, Aline se destaca como uma mentora singular, dedicada a ensinar os caminhos para uma vida plena.

Desde a infância, sempre sonhadora e introspectiva, Aline percebia que a vida oferecia muito mais do que os olhos viam. Superando adversidades e desafios, ela nunca se deixou abater, concluindo seus estudos em pedagogia e mergulhando fundo no mundo do autoconhecimento. Com o livro “Ser para Ter”, ela compartilha os 12 passos que descobriu em sua própria jornada, uma metodologia própria que promove mudanças significativas na vida de quem a pratica.

O lema “Ser para Ter” reflete a filosofia de vida de Aline: antes de possuir ou alcançar, é necessário ser, fundir-se com a energia das escolhas e desejos. Esta abordagem holística, que une corpo, alma e mente, é o que tem feito dela uma figura de destaque no cenário nacional e internacional, sendo reconhecida com premiações em locais como Copacabana Palace – RJ, Hollywood – Los Angeles e Paris – França.

Aline acredita que o autoconhecimento é mais poderoso que o conhecimento, uma verdade que ela vive e ensina. Sua mensagem é clara: podemos ser melhores e viver uma vida exponencial através da conscientização e compreensão de nós mesmos. Como palestrante, ela leva essa mensagem ao mundo, incentivando as pessoas a enfrentarem a vida com um espírito de gratidão e otimismo.

Com sua jornada desde a timidez na infância até se tornar uma renomada palestrante, Aline é um exemplo de como o autoconhecimento pode transformar a vida de uma pessoa. Seu trabalho não é apenas sobre ensinar; é sobre inspirar mudanças, sobre permitir que cada um descubra seu potencial e viva uma vida plena e significativa. Aline representa a força do interior, mostrando que, independentemente de onde viemos, todos temos a capacidade de moldar nosso destino e impactar positivamente o mundo ao nosso redor.

Colégio Ícone: Educação Inovadora e Personalizada Sob a Visão de Deusany Miranda

No coração de Montes Claros – MG, ergue-se uma instituição educacional que não apenas ensina, mas inspira seus alunos a descobrir e explorar um mundo de possibilidades. O Colégio Ícone, sob a liderança visionária de Deusany Miranda, uma empresária com formação em pedagogia, psicanálise e gestão escolar, tornou-se um baluarte da educação inovadora e personalizada.

Por mais de duas décadas, a escola tem aplicado metodologias de ensino exclusivas, fruto da autoria e criatividade de Deusany, que desde a infância sonhava em educar e gerir um ambiente de aprendizado. A essência de seu trabalho é despertar nos alunos o desejo genuíno de aprender, princípio que guia cada projeto e atividade proposta pelo colégio.

Um dos destaques da instituição é o laboratório de ciências, coordenado pelo Prof. Alexandre Ribeiro, onde os alunos participam ativamente de experimentos práticos, consolidando o conhecimento teórico através da experiência. Este é apenas um exemplo de como o Colégio Ícone transcende a educação tradicional, engajando os estudantes em um aprendizado dinâmico e interativo.

Deusany acredita firmemente que uma equipe de trabalho bem qualificada é fundamental para o sucesso educacional. Portanto, faz questão de que o Colégio Ícone seja composto pelos melhores profissionais do mercado, garantindo uma educação de qualidade e sucesso para alunos de 02 a 14 anos, divididos em duas unidades.

Acompanhamento individualizado é outro diferencial do colégio, refletindo o compromisso com o desenvolvimento contínuo e atenção às necessidades específicas de cada estudante. Deusany enxerga a educação como o legado mais valioso que se pode deixar, uma crença que se manifesta em cada detalhe do Colégio Ícone.

Deusany, uma mulher que vê nos desafios diários uma oportunidade de exercitar o espírito de gratidão, inspira sua comunidade escolar a adotar a mesma atitude. Para ela e para o Colégio Ícone, educar vai além do acadêmico; é uma missão de vida, uma contribuição duradoura para a sociedade, que molda não apenas estudantes, mas futuros líderes e cidadãos conscientes.





Labetta Advogados Associados: Excelência e Inovação no Direito Empresarial

Com 49 anos e atuando como advogada desde 1999, Dra. Ana Paula Silveira de Labetta se destaca no cenário jurídico brasileiro. Fundadora do Labetta Advogados Associados, ela criou um escritório que é sinônimo de inovação e excelência em Direito Empresarial. Especializado em áreas como Direito Trabalhista, Tributário, Financeiro, Societário, entre outros, o escritório oferece um serviço jurídico completo e multidisciplinar para empresas.

Considerado uma boutique jurídica moderna e criativa, o escritório de Dra. Ana Paula é conhecido por seu atendimento personalizado, proporcionando soluções únicas e seguras para cada cliente. Essa abordagem individualizada é uma marca registrada da Labetta Advogados, refletindo a visão da fundadora de oferecer uma assessoria jurídica que realmente compreenda e atenda às necessidades específicas de cada cliente.

Desde sua fundação em 2004, o escritório tem se destacado pela sua atmosfera acolhedora e envolvente. Todos os ambientes foram cuidadosamente planejados para proporcionar a experiência idealizada por Dra. Ana Paula. A equipe, adepta da abordagem “hands on”, atua ativamente em cada caso, desde o atendimento inicial até a produção de conteúdo jurídico.

A prática do Contencioso Estratégico é uma das especialidades do escritório, visando não apenas a resolução de conflitos, mas também a antecipação e a minimização de riscos. Essa estratégia proativa transforma a advocacia numa ferramenta indispensável para empresas e indivíduos, auxiliando-os a evitar litígios onerosos e desgastantes.

A Labetta Advogados também oferece serviços em Planejamento Tributário, Direito Societário, Recuperação Judicial, Compliance Empresarial, Consultoria em Negócios Imobiliários e Planejamento Sucessório. Em 2022, o escritório foi reconhecido pelo Latin American Quality Institute com o prêmio Excellence in Law Awards, destacando-se pela gestão de negócios e compromisso com a qualidade, sustentabilidade, compliance e mudança climática.

Dra. Ana Paula Silveira de Labetta, a sócia-fundadora, foi reconhecida pelo International Business Institute como Personalidade Feminina do Ano de 2022, um testemunho do seu impacto e liderança no empreendedorismo feminino. Este reconhecimento reflete a dedicação de Dra. Ana Paula e de sua equipe em estabelecer padrões elevados no setor jurídico, promovendo o desenvolvimento de negócios na América Latina e contribuindo para um futuro mais responsável e sustentável.





Ana Carolina Tedoldi: Inovação e Excelência no Planejamento Patrimonial e Sucessório

Ana Carolina Tedoldi, com 39 anos de idade, é uma figura proeminente no mundo jurídico brasileiro, especialmente no nicho de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Família. Advogada especializada, professora, palestrante e co-autora de obras importantes na área, Tedoldi destaca-se não só pela sua vasta formação acadêmica, mas também pela sua liderança em diversas comissões jurídicas de prestígio, como a Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB Barra da Tijuca e a Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório da ABA.

Seu escritório, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é um modelo de excelência e comprometimento, oferecendo serviços especializados nas áreas de Família, Sucessões, Imobiliário e Empresarial. A abordagem de Tedoldi é profundamente preventiva e estratégica, focando em organizar e proteger o patrimônio familiar, promovendo um planejamento sucessório eficaz para as gerações futuras.

O diferencial do escritório reside na sua capacidade de oferecer um serviço multidisciplinar, contando com parceiros nacionais e internacionais para assegurar as melhores soluções jurídicas para o patrimônio familiar. Além disso, o atendimento é primorosamente acolhedor, seja presencial ou online, garantindo uma experiência personalizada e especializada a cada cliente.

Nos aspectos de excelência e transparência, o escritório de Tedoldi se sobressai. A divisão dos bens é conduzida de maneira individualizada, atendendo às necessidades específicas de cada herdeiro e evitando conflitos familiares. Todo o processo é acompanhado de perto pelo cliente, assegurando o melhor planejamento possível com total transparência.

A segurança jurídica é outro pilar fundamental na prática de Tedoldi. Todo o processo inclui uma proteção robusta ao patrimônio contra processos jurídicos indesejados. Esta abordagem não apenas salvaguarda o patrimônio familiar, mas também assegura paz de espírito aos envolvidos.

O objetivo de Ana Carolina Tedoldi é posicionar seu escritório como referência em planejamento sucessório familiar no Brasil. Sua dedicação e atuação personalizada, segura e dedicada são reconhecidas tanto pelos clientes quanto pela comunidade jurídica. Tedoldi representa uma nova geração de advogados que estão redefinindo a advocacia brasileira, combinando conhecimento técnico profundo com uma abordagem humana e empática, essencial na área de planejamento patrimonial e sucessório.

Dra. Luciana Vieira: Pioneirismo e Excelência em Direito Digital e Advocacia Personalizada

A advocacia moderna demanda não só conhecimento jurídico profundo, mas também uma adaptação ágil às novas realidades digitais e regulamentações complexas. Neste cenário, a Dra. Luciana Vieira dos Santos destaca-se como uma força progressista. Aos 53 anos, é CEO e proprietária do LV Advocacia e Assessoria, bem como fundadora da inovadora plataforma @direitosonline.

Especializada nas áreas trabalhista, previdenciária e cível, a Dra. Luciana não apenas oferece um atendimento jurídico de alta qualidade, mas também um serviço que prima pela personalização e transparência, atendendo clientes no ABC paulista, São Paulo e região Sul do Brasil. Seu escritório abrange desde questões de direito de família até inventários e sucessões, demonstrando a versatilidade e a profundidade de sua prática.

Influenciada pela figura de seu pai, um respeitado advogado tributarista, Luciana cultivou sua paixão pelo direito desde cedo, envolvendo-se nas atividades do escritório familiar. Foi durante um curso que seu interesse pelo direito digital despertou, percebendo o potencial vasto e ainda inexplorado desta área. Hoje, ela é uma voz líder em compliance e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especializações que a posicionam na vanguarda do direito digital no Brasil.

A LGPD tem sido um marco em sua carreira, com a Dra. Luciana dedicando-se a garantir que os dados pessoais sejam manuseados com a devida segurança e privacidade. Ela entende que o coração de sua missão é proteger a integridade e a confidencialidade das informações pessoais em um mundo cada vez mais conectado.

Além de sua advocacia, a Dra. Luciana Vieira também é uma educadora ativa, oferecendo cursos e treinamentos especializados nas empresas, focados em práticas corretas de gestão de dados. Muitas organizações enfrentam desafios significativos nesta área, e seus treinamentos têm como objetivo eliminar essas vulnerabilidades.

Com atendimentos que ultrapassam as fronteiras estaduais, a Dra. Luciana expande sua influência para todo o Brasil e, por meio de consultas online, para o mundo. Sua contribuição vai além da resolução de conflitos; ela está moldando o futuro da advocacia digital e estabelecendo um novo padrão de excelência e responsabilidade na gestão de dados.

A mensagem que a Dra. Luciana Vieira nos deixa é clara: na era digital, a proteção de dados é uma extensão da proteção aos direitos fundamentais de cada indivíduo.

Gomes Advocacia: Uma Visão Humanizada e Progressista no Direito

Em um ambiente jurídico onde a formalidade muitas vezes se sobrepõe à aproximação humana, o escritório Gomes Advocacia, liderado pelas competentes advogadas Yara Alves Gomes e Janielma Gomes de Souza, surge como um farol de humanização e acolhimento. Com 31 e 33 anos, respectivamente, Yara, também professora universitária, e Janielma têm redefinido a experiência dos clientes na área jurídica.

Ambas trazem em seu DNA a paixão pelo Direito, mas foi o sobrenome em comum que as uniu na faculdade e mais tarde deu nome ao seu escritório. O Gomes Advocacia se destaca por seu atendimento personalizado, atendendo demandas civis, familiares, trabalhistas, e especialmente, o nicho de micro e pequenos empresários.

O diferencial do Gomes Advocacia não está apenas na competência técnica, mas na habilidade de criar um ambiente acolhedor, onde a linguagem é adaptada para o entendimento do cliente, e onde a evolução processual é comunicada com transparência e empatia. As redes sociais do escritório são um veículo de atualização constante, aproximando o cliente dos temas jurídicos relevantes e das inovações tecnológicas que moldam o direito contemporâneo.

A jornada de Yara e Janielma foi pontuada por desafios que as fortaleceram e ensinaram a valorizar cada etapa de seu crescimento profissional. Mantendo-se leais aos seus clientes e fiéis a um lema de companheirismo e autoconfiança — “Por nós, só nós” —, elas têm construído uma trajetória de êxito e reconhecimento.

Hoje, o Gomes Advocacia não só preserva seu compromisso com a justiça social, mas também se especializa no atendimento a empreendedores, alavancando negócios e sonhos com a mesma essência de seu propósito inicial. Com os olhos voltados para o futuro, Yara e Janielma encaram a expectativa de mais anos de trabalho e sucesso, não apenas como profissionais do direito, mas como mulheres que buscam incessantemente o crescimento e o respeito por sua profissão.

Num mundo jurídico em constante evolução, o Gomes Advocacia se posiciona como um exemplo de que é possível aliar conhecimento técnico a uma prática jurídica mais humanizada e inclusiva, pavimentando o caminho para uma advocacia mais sensível às necessidades de cada cliente.

HORTA LOCAL

Vanessa Ventura e a Revolução Saudável da Horta Local

No dinâmico cenário da alimentação saudável, Vanessa dos Santos Ventura, economista e gerente de projetos, tem se destacado como uma empresária inovadora e consciente. Aos 42 anos, Vanessa é a força motriz por trás da Horta Local, uma empresa que nasceu da necessidade de oferecer uma alternativa de qualidade para quem busca uma gestão de saúde eficiente através da alimentação.

Carioca, mãe do pequeno José e esposa dedicada, Vanessa Ventura passou muitos anos no setor de gerenciamento de projetos, especificamente nos mercados de Telecom e Petróleo. No entanto, foi durante a licença-maternidade que encontrou a coragem para se reinventar. Decidida a fazer a diferença no mundo da gastronomia saudável, Vanessa se lançou em uma jornada de aprendizado e prática, com o objetivo de estabelecer a Horta Local como referência no mercado.

Apenas três meses após tomar sua decisão, ela já estava à frente de uma cozinha industrial, dando vida ao seu sonho. Com a colaboração da nutróloga Dra. Aline Abreu, um menu criterioso e nutritivo foi desenvolvido, garantindo que cada prato atendesse às necessidades individuais dos clientes.

Oito anos depois, a Horta Local é um exemplo de sucesso e qualidade, oferecendo um cardápio abrangente que contempla uma vasta gama de hábitos alimentares, tendências e dietas. A consciência sobre o consumo responsável é um dos pilares da empresa, permitindo contribuições significativas para a saúde dos consumidores.

Com uma proposta de menus personalizados e opções variadas, a Horta Local não se limita a entregar alimentos; ela oferece uma experiência de bem-estar, respeito e dedicação. A empresa, que tem suas raízes nos desejos da empreendedora Vanessa de construir um futuro melhor para seu filho, hoje atende à diversas regiões do Rio de Janeiro, levando produtos naturais e preparações seguras até a casa das pessoas.

Além de pratos executivos, pacotes, assinaturas e dietas exclusivas elaboradas pela Dra. Aline Abreu, a Horta Local defende a nutrição consciente e respeito ao meio ambiente. A visão da Vanessa é clara: tornar a Horta Local uma referência em nutrição não só no Brasil, mas globalmente, promovendo um estilo de vida saudável e sustentável.

Esta é a missão da Horta Local: oferecer mais do que simples refeições, mas sim uma porta para um estilo de vida onde saúde e consciência caminham lado a lado. Vanessa Ventura e a Horta Local estão aqui não apenas para alimentar, mas para apoiar, educar e inspirar um futuro mais saudável para todos.

Escola Técnica Nutrix: Onde a Paixão por Ensinar Transforma Vidas

No campo vibrante da saúde, uma figura se destaca pela paixão em ensinar e cuidar: Kely Cruz, enfermeira com especializações em ginecologia, obstetrícia, pediatria e neonatologia. Sua jornada no mundo da enfermagem começou ao lado de seu pai, quando experiências de cuidados médicos acenderam em seu coração a chama da vocação. Mas não bastava apenas exercer a enfermagem; Kely queria transmitir seu conhecimento. Assim nasceu a Escola Técnica Nutrix, no Rio de Janeiro, instituição que ela dirige e fundou com a missão de oferecer um ensino inovador e de qualidade.

Por seis anos, a Nutrix tem formado profissionais diferenciados, e não é por acaso que desde 2020 vem colecionando prêmios de reconhecimento. Kely, incansável em sua busca pela excelência, interroga-se diariamente sobre como aprimorar o aprendizado dos alunos. Para ela, o propósito maior da escola é mudar vidas, oferecendo não apenas um diploma, mas um caminho para o sucesso profissional.

Na Nutrix, o aluno é preparado para se destacar no mercado de trabalho.

O diferencial da escola reside nas apostilas e no material didático constantemente atualizados, estrutura de ponta com laboratórios práticos e salas de aula que promovem conforto e aprendizagem efetiva. O orgulho da escola são os campos de estágio e a alta taxa de empregabilidade dos seus alunos, testemunhos vivos da qualidade do ensino.

A oferta educacional é ampla, abrangendo cursos de qualificação, cursos livres e o curso técnico de enfermagem, todos projetados para atender às demandas atuais da área de saúde. Kely Cruz e a Escola Técnica Nutrix são prova de que a educação transformadora vai além das salas de aula; é uma força capaz de transformar o cuidado com a saúde em um legado de esperança e excelência.

NutriHorto: Inovação e Sustentabilidade no Mercado de Recuperação de Óleos

No coração do estado de São Paulo, em Monte Mor, a NutriHorto tem emergido como uma líder inovadora no segmento de recuperação de óleos vegetais e animais. Fundada há mais de uma década, a empresa tem se dedicado à transformação de resíduos em matéria-prima essencial para a indústria de biocombustíveis sob a gestão de Valéria e Ozedio Zuca Junior.

Compromisso com a Sustentabilidade

A empresa se destaca por uma abordagem holística da cadeia de recuperação de óleo, que vai desde a coleta até a produção de matéria-prima de alta qualidade. Este processo não apenas reduz o desperdício, mas também contribui significativamente para práticas sustentáveis. A NutriHorto tem se posicionado como líder em práticas eco-friendly, estabelecendo um novo padrão no mercado de biocombustíveis.

Presença e Alcance Geográfico

Além da matriz em Monte Mor, a NutriHorto tem filiais estratégicas em Nova Esperança, Paraná, e Serra, Espírito Santo. Esta expansão geográfica permite atender com eficácia às demandas de várias regiões do Brasil, ampliando o impacto da empresa no setor de recuperação de óleos.

Qualidade e Segurança

A NutriHorto é reconhecida por sua excelência em logística e distribuição, contando com uma frota moderna e bem equipada para transportar os produtos com segurança e eficiência. A empresa segue rigorosamente todas as normas regulamentadoras de transporte e descarte de resíduos, com um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Expertise e Inovação

A equipe da NutriHorto é composta por profissionais altamente qualificados e experientes no mercado de resíduos oleosos. A empresa também estabeleceu parcerias estratégicas para fornecer produtos de alta qualidade e competitivos no mercado.

Missão, Visão e Valores

A missão da NutriHorto é entender e satisfazer as necessidades de outras empresas no descarte de resíduos oleosos, com o objetivo de ser reconhecida como uma empresa de excelência tanto no mercado brasileiro quanto internacional. O compromisso com a verdade, o respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente são valores fundamentais que norteiam todas as ações da empresa.

Contribuição ao Futuro

Com uma trajetória de sucesso, a NutriHorto representa onde a sustentabilidade ganha vida através de ações concretas, promovendo um futuro mais limpo e sustentável. A empresa tem sido uma grande fornecedora de subprodutos para usinas de biodiesel, oferecendo produtos de alta qualidade e preços competitivos.

Compromisso com a Qualidade

A NutriHorto conta com laboratórios bem equipados e profissionais especializados para garantir a qualidade de seus produtos. Todos os processos e produtos atendem consistentemente aos padrões regulatórios, refletindo o compromisso da empresa com a qualidade em cada etapa, desde a seleção das matérias-primas até a distribuição final.

Em resumo, a NutriHorto Ltda não é apenas uma empresa especializada na recuperação de óleos vegetais e animais; é um modelo de inovação e sustentabilidade, mostrando que é possível combinar sucesso empresarial com responsabilidade ambiental e social.

