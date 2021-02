TransferWise e Visa anunciam parceria para expandir cartões de débito multimoeda

A TransferWise e a Visa anunciaram uma parceria que permitirá o primeiro uso do Visa Cloud Connect. A plataforma possibilita que fintechs e parceiros se conectem à VisaNet, a rede de processamento global da Visa, por meio de nuvem pública. O acordo entre as duas empresas, divulgado nesta terça-feira, 2, permitirá a expansão dos cartões de débito da conta multimoeda da fintech para algumas regiões, incluindo a América Latina.

A utilização do Visa Cloud elimina a necessidade de investimentos vultosos em conectividade local, acelerando os planos de lançamento da TransferWise.

“Estamos entusiasmados em ver como o resultado de nossa colaboração afeta a próxima geração de instituições financeiras multinacionais em todo o mundo”, afirma Kristo Käärmann, co-fundador e CEO da TransferWise.

O vice-presidente e chefe de produtos da Visa, Jack Forestell, destaca ainda que a parceria vai abrir caminhos para outras empresas do setor. “Por meio do trabalho com a TransferWise, criamos um mapa que ajudará outras fintechs a se conectarem à imensa escala e alcance da Visa com rapidez e segurança”, afirma Forestell.

A TransferWise, com 10 milhões de clientes e movimentando US$ 6 bilhões em transações internacionais a cada mês, será a primeira empresa a se integrar globalmente com a Visa por meio de uma única camada.

Desde o lançamento da conta multimoeda da TransferWise em 2018, a empresa já emitiu mais de 1 milhão de cartões de débito por meio dos processadores e parceiros existentes.

