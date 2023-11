Transbordando de alegria, palestinos recebem os presos libertados por Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2023 - 12:11 Para compartilhar:

“Senti muito a falta delas”, diz Rouba Assi com um grande sorriso enquanto abraça as amigas. Depois de seis meses em uma prisão israelense, esta palestina de 23 anos foi libertada na troca com reféns israelenses em Gaza.

“Bem-vinda, bem-vinda!”, grita a multidão que carrega nos ombros esta figura do movimento estudantil na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel há 56 anos.

Os pais da jovem de longos cabelos escuros não tiram os olhos dela, ainda incrédulos por vê-la livre.

Na noite de terça-feira em Ramallah, como todas as noites desde sexta-feira, a alegria encheu o local com a chegada do ônibus branco do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que transporta os prisioneiros libertados.

“Estou muito feliz, tenho a sensação de estar em um filme, é incrível, os prisioneiros palestinos chegaram à Palestina”, diz à AFP Mohamed, um jovem de Hebron, no sul da Cisjordânia, que prefere não revelar o sobrenome.

– “Povo” do Hamas –

Assim como dezenas de outros palestinos, Mohamed seguiu o ônibus que trouxe de volta a Ramallah um grupo de prisioneiros libertados por Israel.

Sob um acordo de trégua temporário em vigor desde 24 de novembro, Israel liberta prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses raptados pelo Hamas em 7 de outubro, durante o ataque realizado pelo movimento islamista em solo israelense.

Segundo Israel, 1.200 pessoas, a maioria civis, morreram neste ataque em que o Hamas sequestrou e levou quase 240 pessoas para Gaza.

Em resposta, Israel bombardeou incansavelmente Gaza até o início da trégua, que expira na manhã de quinta-feira e pode ser prorrogada. Quase 15 mil pessoas, incluindo 6.150 crianças menores de 18 anos, morreram na Faixa de Gaza, segundo o governo do Hamas.

Desde sexta-feira, todos os dias, o Hamas e outros grupos armados em Gaza libertam uma dezena de mulheres e crianças e, em troca, Israel liberta três prisioneiros palestinos por cada refém, de uma lista de mulheres e menores de 19 anos.

Até agora, 60 reféns israelenses e 180 prisioneiros palestinos foram libertados em virtude do acordo.

Mohamed registra com seu celular algumas mulheres recém-libertadas no ônibus, que cumprimentam, sorridentes, a multidão, levantando os dedos indicador e médio em forma de V (símbolo da vitória), cantando e dançando.

Algumas pessoas vestem as cores dos movimentos políticos palestinos: embora o movimento islamista Hamas seja o mais visível, há também simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) e do Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que governa os territórios da Cisjordânia.

“Somos o povo de Mohamed Deif”, o chefe do braço armado do Hamas, acusado de ser o mentor do ataque de 7 de outubro, ou “boas-vindas aos nossos prisioneiros”, canta a multidão, aplaudindo.

Todos consideram uma “vitória” terem forçado Israel a libertar 180 prisioneiros até agora. No entanto, observa o Clube de Prisioneiros, uma ONG palestina que defende os detidos, Israel deteve quase 3.300 palestinos desde 7 de outubro. Existem atualmente mais de 7.000 nas prisões israelenses.

Em Ramallah, os que hoje foram libertados pensam sobretudo em reunir-se com os seus familiares e amigos. Alguns começaram a chorar nos braços dos pais.





– Um palestino morto –

Mas a multidão é menor que o número de pessoas reunidas nos dias anteriores.

Na noite de segunda-feira, um palestino morreu durante a passagem do ônibus de prisioneiros em Beitunia, uma área industrial entre a prisão israelense de Ofer e Ramallah.

Naquela noite, dezenas de jovens reuniram-se para receber os prisioneiros. Montaram barricadas e queimaram lixo e pneus diante dos soldados israelenses.

O Exército israelense informou que os seus soldados “abriram fogo” enquanto tentavam “prevenir qualquer perturbação”. O Exército também acusa os jovens palestinos de terem “lançado bombas caseiras e coquetéis molotov”.

Na noite de terça-feira, houve novamente barricadas em Beitunia.

Alguns jovens, dois deles usando bandanas do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qasam, atiraram pedras contra soldados israelenses que entraram na cidade.

Instaladas em uma colina no topo da prisão de Ofer, dezenas de pessoas esperaram para testemunhar a libertação, algumas aquecendo-se perto de fogueiras improvisadas. Outros circulavam em carros e motos pelos bairros residenciais próximos.

Enquanto palestinos e soldados israelenses, posicionados ao redor da prisão e ao longo da estrada, vigiavam uns aos outros, um drone israelense sobrevoava o local.

