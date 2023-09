Transbordamento de rio deixa 6 mortos e 13 desaparecidos na Guatemala

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2023 - 20:28 Compartilhe

Seis pessoas morreram e treze estavam desaparecidas na capital da Guatemala após tempestades causarem o transbordamento de um rio, que atingiu um assentamento.

“Seis corpos foram localizados, dois deles de menores de idade” informou o subsecretário da Coordenação de Redução de Desastres (Conred), Walter Monroy, acrescentando que 13 pessoas estavam desaparecidas.

O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, quando o transbordamento do rio El Naranjo destruiu casas precárias de um assentamento localizado sob uma ponte. Centenas de bombeiros, policiais, soldados, moradores e voluntários na comunidade afetada e no caminho do rio participavam do resgate, segundo a Conred.

Antes da tragédia de hoje, a temporada de chuvas no país, que vai de maio a novembro, havia deixado 29 mortos, 2,1 milhões de afetados, 10.303 evacuados, quatro rodovias e nove pontes destruídas, entre outros danos.

Grande parte do esgoto das residências da capital vai parar no rio que transbordou, em cujas margens milhares de pessoas menos favorecidas ignoraram a proibição e construíram suas moradias.

– Tudo desapareceu –

Esaú González, 42 anos, morador da área afetada, tenta assimilar a tragédia que viveu com seus vizinhos e se espanta com a força da correnteza. “Foi como um tornado, o rio vinha com força, passou levando várias casas. Os vizinhos desapareceram”, relatou à AFP o guatemalteco, que vive de bicos.

González lamentou que a pobreza tenha levado centenas de famílias a viver em encostas de morros. “Os custos são muito altos, os salários não dão para cobrir os gastos com aluguel”, queixou-se.

“O rio levou famílias inteiras. Infelizmente, já sabíamos do risco, mas estamos aqui por necessidade”, concordou outro morador do assentamento afetado, Marvin Cabrera, um motoboy de 36 anos que faz entregas de comida.

Milhares de cidadãos da Guatemala, onde 59% dos 17,7 milhões de habitantes vivem na pobreza, foram obrigados a construir suas casas em encostas, margens de rios e áreas sujeitas a inundação.

“Diante da tragédia no assentamento devido ao transbordamento do rio, expresso minha preocupação profunda e solidariedade às famílias afetadas”, publicou no X, antigo Twitter, o presidente Alejandro Giammattei.

Segundo dados da Câmara Guatemalteca da Construção (CGC) e da Associação Nacional de Construtores de Casas (Anacovi), o déficit habitacional no país é de cerca de 2 milhões de moradias.

hma/ec/dga/aa/dd/mvv-lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias