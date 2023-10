Transbordamento de lago glacial na Índia deixa aos menos 56 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2023 - 20:13 Compartilhe

Pelo menos 56 pessoas morreram em um vale do Himalaia, no nordeste da Índia, devido ao transbordamento de um lago glacial na quarta-feira, de acordo com um novo balanço divulgado pelas autoridades neste sábado (7).

Em Sikkim, “26 corpos foram encontrados”, disse à AFP Anilraj Rai, funcionário deste estado.

No estado vizinho de Bengala Ocidental, equipes de resgate recuperaram 30 corpos na bacia do rio Tista, informou o comissário de polícia do distrito de Jalpaiguri, K. Umesh Ganpat.

O balanço anterior, anunciado na sexta-feira, era de 40 mortos.

O lago Lhonak, localizado na base de um glaciar próximo ao Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo, transbordou na quarta-feira, devastando um vale.

Entre os mortos estão sete soldados do exército indiano estacionados em Sikkim, perto das fronteiras com o Nepal e a China, onde há uma presença militar significativa.

Estima-se que haja mais de 100 desaparecidos.

O Ministério da Defesa indiano afirmou em comunicado que as inundações levaram “armas de fogo e explosivos” dos acampamentos militares.

Segundo a imprensa local, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas com a explosão de um morteiro em Bengala Ocidental.

A água destruiu prédios, pontes e linhas telefônicas, dificultando a evacuação e a comunicação com milhares de pessoas isoladas do restante do país.

Mais de 2.400 pessoas foram resgatadas e outras 7.000 tiveram que se abrigar em acampamentos improvisados, indicaram as autoridades de Sikkim.

