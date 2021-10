‘Tranquilo não está’, diz ex de affair de Juliette

Priscila Moura, ex-namorada de Daniel Trovejani, abriu suas redes sociais para confirmar o término do relacionamento com o atual affair de Juliette. A modelo deletou as fotos do ex de seu perfil no Instagram, e ainda desabafou sobre o que está sentindo no momento.

“Tranquilo não está”, postou ela nos stories. Priscila só veio comentar um público que seu relacionamento com Daniel terminou após o produtor ser flagrado em momentos íntimos com Juliette em uma lancha. “É a única e última vez que vou falar sobre isso. Eu e Daniel não estamos mais juntos desde o dia 17 de julho. Nós éramos namorados, nunca existiu noivado. Chega de mensagens, chega de perguntas. Cuidem da vida de vocês e respeitem a minha”, disse ela na ocasião.

