Tramonte oscila para baixo e Fuad assume segunda posição pela prefeitura de BH, diz Quaest

Mauro Tramonte (Republicanos) teve 27% das intenções de voto na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, para a prefeitura de Belo Horizonte.

O apresentador lidera a corrida de forma isolada, mas oscilou negativamente em relação ao levantamento anterior do instituto, no fim de agosto, quando tinha 30%. O recuo não superou a margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O prefeito Fuad Noman (PSD) ganhou fôlego na tentativa de reeleição ao assumir a vice-liderança da disputa, com 20%, antes os 11% que teve na pesquisa Quaest anterior. Tecnicamente empatado com ele, aparece Bruno Engler (PL), com 16%.

Oscilaram negativamente Duda Salabert (PDT), com 11%, Rogerio Correia (PT), 5%, e Carlos Viana (Podemos), 4%. Presidente da Câmara dos Vereadores de BH, Gabriel Azevedo (MDB) registrou 3% das intenções de voto.

O instituto ouviu 1.002 eleitores da capital mineira de forma presencial entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-08280/2024.

